 Lukașenko spune că Belarus nu are potasiu disponibil pentru SUA, după anunțul lui Trump privind un acord major | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Lukașenko spune că Belarus nu are potasiu disponibil pentru SUA, după anunțul lui Trump privind un acord major

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Belarus nu dispune în prezent de volume de potasiu disponibile pentru livrare către Statele Unite, a declarat liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Declarația vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa lucrează la un acord de amploare pentru achiziția de potasiu belarus, la un preț despre care spune că ar fi semnificativ mai mic decât cel plătit în prezent Canadei.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului/FOTO:Profimedia

„Chiar dacă am vrea să livrăm potasiu către alte piețe occidentale, pur și simplu nu avem asemenea volume. Totul este deja contractat”, a declarat Lukașenko, potrivit serviciului său de presă.

Trump a prezentat însă perspectiva unui acord important cu Belarus. Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, el a spus că achiziția de potasiu belarus ar fi „o veste foarte bună pentru fermierii și crescătorii de animale americani”.

„Statele Unite lucrează la un acord de amploare pentru achiziționarea de potasiu din Belarus. Prețul va fi mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei”, a scris președintele american.

Canada, principalul furnizor pentru piața americană

Potasiul este o componentă importantă a îngrășămintelor agricole, iar Canada este cel mai mare furnizor mondial. Potrivit datelor citate de Canadian Press, aproximativ 80% din potasiul utilizat de fermele americane provine din Canada.

Canada a rămas, deocamdată, exceptată de la unele dintre tarifele americane aplicate produselor canadiene, în pofida conflictului comercial dintre Washington și Ottawa.

Prețurile îngrășămintelor au fost influențate în ultimii ani de mai mulți factori geopolitici și economici. Printre aceștia se numără războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conflictul dintre Statele Unite și Iran și perturbările transportului maritim asociate închiderii strâmtorii Ormuz.

Apropierea dintre Washington și Minsk

Diferența dintre declarațiile lui Trump și cele ale lui Lukașenko apare în contextul unei apropieri diplomatice între administrația americană și autoritățile de la Minsk, proces care durează de aproximativ un an.

Un rol important în aceste negocieri îl are John Coale, emisarul special al președintelui Statelor Unite pentru Belarus. Acesta a încercat să obțină eliberarea unor persoane încarcerate în Belarus, în schimbul unei posibile relaxări a sancțiunilor americane impuse țării.

În ultimele luni, mai multe sute de persoane au fost eliberate în urma acestor demersuri, potrivit autorităților americane. Printre cei eliberați s-au numărat și personalități cunoscute, inclusiv un laureat al Premiului Nobel pentru Pace și soțul Svetlanei Țihanovskaia, lidera opoziției belaruse care susține că a câștigat alegerile prezidențiale din 2020.

Săptămâna trecută, Coale s-a întâlnit din nou cu Lukașenko și a anunțat eliberarea a 25 de persoane. Numărul este însă mai mic decât cele 200 de persoane despre care emisarul american afirmase anterior că ar putea fi eliberate.

În timpul vizitei sale în Belarus, Coale a declarat că „în Belarus nu există deținuți politici”, o afirmație care contrazice poziția autorităților americane și a organizațiilor pentru drepturile omului cu privire la mai multe cazuri de detenție din această țară.

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