Nicușor Dan va fi în Republica Moldova de Ziua Independenței. Președintele României se întâlnește cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Preşedintele României, Nicuşor Dan, efectuează joi o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Independenţei, care marchează 35 de ani de la proclamarea independenţei ţării. Şeful statului român va fi primit de preşedinta Maia Sandu şi va participa la parada militară organizată la Chişinău.

Nicușor Dan va fi în Republica Moldova azi, de Ziua Independenței. Foto: Facebook

Nicuşor Dan îşi începe vizita la Cahul, unde, de la ora 10.00, va merge pe şantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu”. De la 10.30, preşedintele va vizita Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din municipiu, potrivit programului transmis de Administraţia Prezidenţială.

La ora 14.35, Nicuşor Dan va fi primit de Maia Sandu la Palatul Prezidenţial din Chişinău. Cei doi şefi de stat vor avea o întâlnire tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

De la ora 16.45, preşedintele României va participa, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată în Piaţa Marii Adunări Naţionale cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova.

Unul dintre principalele momente ale vizitei va avea loc de la ora 18.45, când Nicuşor Dan va participa la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei lideri vor susţine declaraţii de presă comune la ora 19.25.

Programul preşedintelui român se va încheia cu o cină oferită de Maia Sandu la Reşedinţa de Stat „Nicolae Iorga”, urmată de participarea, alături de preşedinţii Republicii Moldova şi Ucrainei, la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Pe 27 august, Republica Moldova celebrează 35 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile.

Preşedinta de la Chişinău s-a întâlnit luni, la Kiev, şi cu Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui României, pe care a invitat-o la rândul său în Republica Moldova. Vizita acesteia este programată pentru 1 septembrie, potrivit NewsMaker.