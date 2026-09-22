 Adevărul despre TVA la mașinile second-hand | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00
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Adevărul despre TVA la mașinile second-hand

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Comercianții de autoturisme rulate folosesc frecvent regimul special de TVA la marjă, un mecanism prin care taxa nu se aplică la întregul preț de vânzare, ci doar la diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție al mașinii.

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Foto: Shutterstock

Regimul este util, dar aplicarea sa greșită poate duce la ajustări fiscale și sancțiuni. În ultimii ani, controalele fiscale din domeniul comerțului cu mașini second-hand s-au intensificat, iar una dintre cele mai discutate probleme privește cheltuielile accesorii: taxele de licitație, transportul sau alte servicii facturate de firme din alte state UE, arată într-un material publicat pe juridice.ro consultantul fiscal Cătălin Lupuț.

În esență, TVA la marjă poate fi aplicată atunci când un dealer cumpără mașina, de exemplu, de la o persoană fizică, de la o întreprindere mică sau de la un alt comerciant care a aplicat deja, la rândul său, regimul marjei. Nu este însă suficient ca mașina să fie „second-hand”; contează și de la cine a fost cumpărată și cum a fost facturată tranzacția.

O dificultate apare atunci când, pe lângă mașină, dealerul plătește servicii precum transportul internațional sau taxa de licitație. Dacă aceste servicii sunt facturate de companii din alte state membre, firma românească poate avea obligația de a aplica taxarea inversă, adică de a evidenția TVA în România.

Potrivit interpretării dispozițiilor din Codul fiscal privind regimul marjei, TVA aferentă acestor servicii nu poate fi dedusă dacă ele sunt direct legate de autoturismul care va fi revândut în regim de marjă. Cu alte cuvinte, această TVA devine un cost al operațiunii și trebuie inclusă în calculul costului de achiziție al mașinii.

Un exemplu simplificat arată de ce contează această regulă. Dacă un dealer cumpără un autoturism cu 75.000 de lei, plătește taxe de licitație și transport și îl vinde ulterior cu 105.000 de lei, marja nu se calculează doar prin raportare la prețul mașinii. În costul de achiziție trebuie incluse și cheltuielile legate direct de cumpărarea și aducerea vehiculului în România, inclusiv TVA care nu poate fi dedusă.

O altă regulă importantă: pe factura emisă către client, dealerul nu evidențiază separat TVA-ul aferent vânzării realizate în regim de marjă. Factura trebuie să arate că tranzacția este supusă acestui regim special.

Pentru cumpărători, această diferență poate părea pur tehnică. Pentru firmele care comercializează mașini rulate, însă, modul în care sunt tratate taxele de licitație, transportul și alte costuri poate face diferența dintre o contabilitate corectă și un control fiscal cu consecințe financiare semnificative.

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