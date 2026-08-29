Scrisoare deschisă către Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Un președinte conduce, nu se ascunde”

Alianța „A Patra Putere”, organizație care reprezintă profesioniști din domeniul jurnalismului, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare deschisă în contextul controversei generate de investigația Recorder privind șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu.

Nicușor Dan, Lucian Pahonțu, Eugen Tomac, Rareș Bogdan, Victor Negrescu și Valentin Naumescu Foto: Facebook

Semnatarii documentului critică reacția șefului statului la dezvăluirile apărute în presă și susțin că acesta a respins concluziile investigației fără să conteste probele prezentate.

„Diferenţa dintre `nu văd scandalul` şi `am citit şi cred că greşiţi`e diferenţa dintre un preşedinte care se ascunde şi unul care conduce”, se arată în titlul scrisorii adresate președintelui.

Documentul face referire la investigația Recorder publicată pe 26 august, bazată pe documente din Dosarul Revoluției, care susține că Lucian Pahonțu a făcut parte din Trupele de Securitate și s-a aflat în dispozitivul militar de la baricada de la Intercontinental în noaptea de 21 decembrie 1989.

„Domnule preşedinte, pe 26 august, Recorder a dezvăluit, într-o investigaţie bazată pe documente din Dosarul Revoluţiei, că generalul Lucian Pahonţu, şeful SPP, serviciul care asigură paza dvs., a făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceauşescu şi s-a aflat, în noaptea de 21 decembrie 1989, în dispozitivul militar de la baricada Intercontinental. E locul unde 48 de oameni au fost ucişi în acea noapte”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Nu titlul e problema. Documentele şi mărturiile sunt”

Semnatarii afirmă că președintele a contestat doar modul în care a fost formulat titlul investigației, nu și documentele sau mărturiile prezentate.

„Nu aţi contestat niciun document, nicio mărturie şi niciun fapt din material. Aţi contestat doar titlul, care e susţinut de multiplele probe publicate. Nu titlul e problema. Documentele şi mărturiile sunt”, susține Alianța.

„Aveţi datoria morală să explicaţi cetăţenilor”

Totodată, organizația îi cere șefului statului să explice de ce consideră insuficiente documentele invocate în anchetele jurnalistice privind activitatea generalului Pahonțu.

„Aveţi datoria morală să explicaţi cetăţenilor ce motive aveţi să consideraţi neconcludente documentele din Dosarul Revoluţiei şi Dosarul Mineriadei, citate de investigaţia Recorder despre generalul Pahonţu”, se mai arată în scrisoare.

Autorii documentului critică și alte poziții publice exprimate de Nicușor Dan în legătură cu investigații jurnalistice, amintind cazul dezvăluirilor privind teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, precum și investigațiile referitoare la dosarul abuzurilor sexuale de la Episcopia Hușilor.

Alianța „A Patra Putere” subliniază că presa are un rol esențial în funcționarea democrației și că răspunsurile oferite de autorități trebuie să vizeze fondul acuzațiilor documentate.

„Domnule preşedinte, presa nu vă cere să-i daţi crezare. Vă cere să judecaţi dovezile. Să le judecaţi cu atenţia cuvenită, din rolul de garant al respectării Constituţiei, pentru care aţi fost votat şi ales”, afirmă semnatarii.

Aceștia concluzionează că „Când şeful statului respinge sistematic, fără argumente de fond, materiale de presă care îl incomodează, nu apără instituţia prezidenţială de o criză. Vulnerabilizează chiar mecanismul care face democraţia funcţională”.

Amintim că scandalul a izbucnit după publicarea investigației Recorder privind trecutul lui Lucian Pahonțu.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu consideră că șeful SPP se află în situația unei persoane implicate în acțiuni represive la Revoluția din 1989 sau la mineriade și a afirmat: „Nu știu care-i scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”.

Întrebat dacă va solicita schimbarea lui Lucian Pahonțu după dezvăluirile Recorder, Nicușor Dan a oferit un răspuns evaziv.

„Să vă răspund la întrebarea cu domnul Pahonțu, răspunsul este următorul: reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istorie, este regretabil că parchetele nu au elucidat misterul ăsta. Îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că, din punct de vedere moral, persoanele care au participat la reprimarea manifestațiilor de la Revoluție sau Mineriadă nu ar trebui să ocupe funcții înalte.

„Doi, orice persoană care a reprimat, participând la una dintre aceste acțiuni, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă. Și trei, domnul Pahonțu nu este în această situație”, a spus șeful statului.