 Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un conațional. Asemănările izbitoare dintre cele două fapte | adevarul.ro
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Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un conațional. Asemănările izbitoare dintre cele două fapte

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Un cetățean român condamnat în trecut pentru omor în România a fost găsit vinovat pentru o nouă crimă, comisă în Marea Britanie, la doar trei ani după ce a fost eliberat din închisoare și s-a mutat la Londra, relatează Daily Mail. A doua victimă este tot român.

Eugeniu Neamțu este la a doua crimă. FOTO Metropolitan Police
Eugeniu Neamțu este la a doua crimă. FOTO Metropolitan Police

Eugeniu Neamțu, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Londra pentru uciderea, Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, colegul său de apartament din cartierul Walthamstow, în nord-estul capitalei britanice.

Potrivit informațiilor prezentate în fața instanței Old Bailey, între cei doi a izbucnit o ceartă legată de bani înainte comiterii crimei, pe 20 februarie.

Martorii au declarat că l-au auzit pe Gheorghe Trică strigând: „Dă-mi înapoi cele 5 lire!”, în timp ce Neamțu i-ar fi răspuns: „Lasă-mă în pace, nu am niciun ban să-ți dau, pleacă de aici!”.

Victima a fost găsită ulterior într-o baltă de sânge, pe un balcon comun al imobilului. Echipajele medicale și polițiștii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Gheorghe Trică. 

B[rbatul a murit în urma unei singure lovituri de cuțit în piept, potrivit anchetatorilor. 

Neamțu a recunoscut la numărul de urgență că el este autorul atacului

Eugeniu Neamțu a sunat la serviciul de urgență 999 și a declarat: „O persoană este rănită. A existat o altercație, un bărbat a fost tăiat, iar eu sunt autorul”.

Anchetatorii au stabilit că, după agresiune, Eugeniu Neamțu a aruncat cuțitul folosit la atac peste balustrada balconului. Cu ajutorul unui câine de urmă, polițiștii au găsit arma crimei.

După arestare, Neamțu a susținut că a acționat în legitimă apărare, după ce Gheorghe Trică l-ar fi amenințat cu moartea, l-ar fi împins pe scări și i-ar fi făcut gesturi prin care simula tăierea gâtului.

Procurorii au invocat o crimă comisă în România

În timpul procesului, procurorii au adus în discuție o altă crimă comisă de Neamțu, în urmă cu două decenii, în România.

Potrivit documentelor prezentate instanței, Neamțu a fost condamnat în mai 2007 pentru uciderea colegului său de locuință, Adrian Vas, în urma unei disputemai vechi. Și atunci conflictul ar fi pornit de la bani, chirie și muncă prestată în gospodărie.

Procurorul Philip Evans subliniat că există asemănări semnificative între cele două cazuri.

Potrivit Daily Mail, Eugeniu Neamțu a fost eliberat din închisoare în România în 2023, iar care s-a mutat în Walthamstow.

Pe parcursul procesului din Marea Britanie, Eugeniu Neamțu a negat acuzația de omor și a refuzat să depună mărturie.

După aproximativ trei ore de deliberări, juriul l-a găsit vinovat. Sentința urmează să fie pronunțată pe 21 august.

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