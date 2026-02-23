Român din Spania, arestat că și-ar fi ucis vecinul după ani de certuri și reclamații pentru zgomot. „Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot”

Un român în vârstă de 35 de ani a fost arestat în Valencia, după ce și-ar fi ucis vecinul, un bărbat spaniol de 59 de ani, în urma unui conflict izbucnit într-un bloc din cartierul Benimàmet. Victima a fost găsită fără viață chiar în apartamentul agresorului, potrivit El País.

Potrivit presei spaniole, incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 15:35. Un locatar al imobilului a sunat la poliție după ce a auzit zgomote puternice și lovituri venind dintr-un apartament. La scurt timp, liniștea a fost spartă de țipetele disperate ale mamei victimei: „L-au omorât, l-au omorât! Chemați poliția!”.

La sosirea echipajelor, polițiștii l-au găsit pe bărbatul de 59 de ani decedat în locuința românului și l-au reținut pe acesta. Ulterior, și părinții suspectului au fost duși la audieri, anchetatorii urmând să stabilească dacă au avut vreo implicare în crimă.

O echipă medicală a intervenit la solicitarea Centrului de Informare și Coordonare a Urgențelor (CICU), însă personalul SAMU nu a mai putut face nimic pentru a salva victima, constatând decesul la fața locului.

Conform publicației Las Provincias, între cei doi vecini exista un conflict mai vechi, alimentat de plângeri repetate legate de zgomot. Victima, Juan Carlos, locuia împreună cu mama sa, în vârstă de 88 de ani, în apartamentul situat chiar sub cel al românului.

Martorii susțin că, în ziua tragediei, spaniolul a urcat la etajul trei pentru a-i cere socoteală vecinului. Înainte de confruntare, acesta ar fi fost auzit adresându-i injurii precum: „Ești idiot? Spune-i să coboare. Acum încerci să mă intimidezi. Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot.”

La scurt timp după schimbul de replici, bărbatul de 59 de ani ar fi fost înjunghiat și lovit, posibil cu o tigaie, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Vecinii spun că tensiunile dintre cele două familii au început în urmă cu aproximativ doi ani. Victima l-ar fi reclamat în repetate rânduri pe român pentru gălăgie, însă, potrivit apropiaților, plângerile nu ar fi dus la schimbări. „Făceau mereu scandal. Băteau din picioare, țipau și făceau multă gălăgie noaptea și chiar și în timpul siestei”, a declarat o rudă a victimei.

Situația s-ar fi agravat în urmă cu șase luni, când mama românului ar fi agresat-o și insultat-o pe mama lui Juan Carlos, amplificând ostilitatea dintre cele două familii. Deși mama victimei i-ar fi cerut fiului său să evite confruntările, martorii spun că acesta a ignorat sfatul.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile spaniole urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs crima și eventualele responsabilități ale altor persoane implicate.