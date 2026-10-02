 Kanye West, artistul care l-a glorificat pe Hitler, interzis în Rusia. Concertele sold-out din Sankt Petersburg au fost anulate | adevarul.ro
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Kanye West, artistul care l-a glorificat pe Hitler, interzis în Rusia. Concertele sold-out din Sankt Petersburg au fost anulate

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Cele două concerte pe care Kanye West, cunoscut în prezent sub numele de Ye, urma să le susțină la Sankt Petersburg au fost anulate, au anunțat organizatorii. Spectacolele erau programate pentru 10 și 11 octombrie, iar biletele fuseseră deja vândute integral.

Artistul Kanye West
Artistul Kanye West Foto: Getty Images

Anunțul a venit după săptămâni de incertitudine privind desfășurarea concertelor. Organizatorul Say Agency a transmis joi, pe Telegram, că spectacolele nu vor mai avea loc.

„Prieteni, cu sincer regret vă informăm că concertele lui Ye de la Sankt Petersburg, programate pentru aceste date, nu vor putea avea loc”, a transmis agenția, potrivit The Guardian.

Organizatorii au precizat că vor reveni cu informații oficiale despre situația proiectului și despre planurile viitoare. Banii pentru bilete urmează să fie restituiți începând cu 12 octombrie.

Gazprom Arena anunțase că nu a semnat contractul

Concertele au fost înconjurate de controverse încă din vară. Inițial, Gazprom Arena promovase spectacolele și îl descrisese pe Ye drept „cel mai influent artist muzical al timpului nostru”.

Ulterior, însă, stadionul a anunțat că nu semnase un contract de închiriere cu organizatorii. Arena a precizat că nu era și nu fusese responsabilă pentru rezervarea concertelor și a recunoscut că primise reclamații cu privire la evenimente.

Nu a fost anunțat oficial un singur motiv pentru anularea spectacolelor. Decizia vine însă pe fondul controverselor legate de artist și al problemelor privind organizarea concertelor.

Declarațiile controversate ale rapperului au stârnit reacții în Rusia

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, criticase anterior planurile privind concertele și le calificase drept inacceptabile, invocând ceea ce ea a descris drept „glorificarea” lui Adolf Hitler de către Ye.

Și politicianul rus Nikolai Novichkov ceruse ca artistul să fie investigat pentru declarațiile sale despre Hitler. Acesta a susținut că spectacolele ar trebui anulate dacă Ye nu își exprimă public „sprijinul moral pentru Rusia și operațiunea militară specială”.

În 2025, Kanye West a vândut tricouri cu svastica și a lansat piesa „Heil Hitler”, provocând reacții puternice la nivel internațional. Ulterior, artistul și-a cerut scuze într-o reclamă publicată pe o pagină întreagă în Wall Street Journal. În mesaj, Ye a afirmat că nu este nazist și că iubește poporul evreu.

Și concertul din Italia a fost oprit

Concertul lui Ye din cadrul festivalului Pulse of Gaia, programat la RCF Arena din Reggio Emilia, în Italia, a fost oprit în luna iulie. Prefectul orașului, Salvatore Angieri, a luat decizia după ce comunitatea evreiască locală și-a exprimat îngrijorarea.

Artistul a avut, însă, și concerte care au mers mai departe în ultimul an. În aprilie, el a susținut la Los Angeles primul său concert major în Statele Unite după mai bine de cinci ani. Ulterior, a cântat în Turcia, Țările de Jos, Georgia, Albania, Portugalia și Kazahstan.

Kanye West promovează în prezent albumul său solo „Bully”, lansat în martie.

Artistul nu a oferit deocamdată un punct de vedere cu privire la anularea concertelor din Rusia.

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