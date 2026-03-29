Un român și-a ucis prietenul basarabean în Italia. Ce a declanșat conflictul fatal

Un bărbat de 37 de ani din Republica Moldova a fost găsit fără viață pe 21 martie, într-o baracă abandonată dintr-un cartier din Roma. Cazul a fost rapid preluat de poliție, care a identificat și reținut principalul suspect – un cetățean român, notează publicația Roma Today.

Potrivit anchetatorilor, victima prezenta urme evidente de violență, inclusiv răni grave la nivelul capului și fracturi la picioare, semn că a fost agresată cu brutalitate. Identificarea bărbatului s-a făcut pe baza pașaportului găsit asupra sa.

Investigațiile au dus rapid la un suspect, un român cu antecedente penale, care fusese văzut ultima dată în compania victimei, în locul unde aceasta a fost descoperită.

În timpul audierilor, bărbatul a recunoscut fapta. Acesta le-a spus anchetatorilor că între el și victimă a izbucnit o ceartă după ce moldoveanul i-ar fi insultat familia. Conflictul a escaladat, iar românul l-a atacat pe bărbat cu o rangă, lovindu-l de mai multe ori, până când acesta a murit.

După ce a mărturisit crima, suspectul a fost reținut și plasat în custodia autorităților italiene.