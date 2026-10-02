Alertă la granița României. O dronă s-a prăbușit la Plauru și a provocat un incendiu

Un obiect aerian, posibil o dronă, s-a prăbușit în apropierea localității Plauru din județul Tulcea în dimineața zilei de 2 octombrie, după o nouă serie de atacuri desfășurate asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Foto: FB MApN

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea. În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul, județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale” , a precizat MApN.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la fața locului.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a mai transmis Ministerul Apărării Naționale.

Amintim că, în noaptea de luni spre marți, radarele au identificat o posibilă țintă aeriană în apropierea localității Isaccea, la granița cu Ucraina. Populația a primit mesaje RO-Alert, iar două aeronave F‑18 aflate în serviciul de luptă au decolat pentru monitorizarea situației.

În noaptea de 25 spre 26 septembrie, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert după ce Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.