 SUA trimit al treilea portavion în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu intensificarea atacurilor asupra Iranului | adevarul.ro
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SUA trimit al treilea portavion în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu intensificarea atacurilor asupra Iranului

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Președintele american Donald Trump a ordonat trimiterea unui al treilea grup de atac format în jurul unui portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul blocajului din conflictul cu Iranul și al speculațiilor privind o posibilă intensificare a operațiunilor militare după alegerile legislative din SUA.

USS Theodore Roosevelt
USS Theodore Roosevelt Foto: FB CENTCOM

Noua desfășurare include grupul de luptă al portavionului USS Theodore Roosevelt și grupul amfibiu USS Makin Island, împreună cu navele sale de desant, scrie The Guardian, care citează AP

În regiune ar putea fi prezente trei portavioane americane până la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unor oficiali americani citați de Associated Press,

Forțele trimise suplimentar transportă peste 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini. Odată cu unitățile deja desfășurate în Orientul Mijlociu, prezența navală americană ar putea depăși pragul de 20.000 de militari și sute de aeronave, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.

În momentul de față, portavioanele USS George H.W. Bush și USS George Washington operează deja în regiune, alături de grupul amfibiu USS Boxer. Marina americană a mai avut trei grupuri de portavioane în Orientul Mijlociu în aprilie, pentru prima dată din 2003.

Mișcarea are loc într-un context politic sensibil pentru administrația Trump, dat fiind că se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, iar războiul cu Iranul devine tot mai impopular în rândul opiniei publice americane.

Într-un interviu acordat revistei Time, publicat joi, Donald Trump a declarat că este „posibilă” o intensificare a bombardamentelor împotriva Iranului după scrutinul din 3 noiembrie, fără a oferi detalii despre strategia sa militară.

Propunerea Iranului „nu a fost suficient de bună”.

Liderul de la Casa Albă a confirmat, de asemenea, că a respins cea mai recentă propunere de încetare a focului transmisă de Teheran.

Trump a menționat că Iranul s-a oferit să redeschidă Strâmtoarea Hormuz pentru traficul comercial, însă a apreciat că propunerea generală „nu a fost suficient de bună”.

Întrebat dacă războiul ar putea afecta rezultatele Partidului Republican la alegerile din noiembrie, Trump a admis că acest lucru este posibil, dar a susținut că intervenția militară va fi văzută favorabil dacă împiedică Iranul să obțină arme nucleare.

Amintim că mediatorii din Qatar nu au reușit să obțină săptămâna aceasta progrese semnificative în negocierile dintre Statele Unite și Iran, iar niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă concesii, scrie publicația americană Axios, citând trei surse familiarizate cu discuțiile. Se înmulțesc astfel temerile că războiul dintre cele două țări ar putea reizbucni.

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