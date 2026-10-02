Zelenski a declanșat un scandal diplomatic. Coreea de Sud amenință cu represalii diplomatice dacă Ucraina nu își cere scuze în scandalul prizonierilor nord-coreeni

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a avertizat vineri că Seulul ar putea adopta „alte măsuri” împotriva Ucrainei dacă autoritățile de la Kiev nu își asumă responsabilitatea și nu prezintă scuze oficiale pentru dezvăluirea transferului a doi prizonieri de război nord-coreeni.

Lee Jae Myung Foto: FOTO EPA-EFE

Tensiunile diplomatice au izbucnit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, de la tribuna ONU, transferul celor doi militari nord-coreeni în Coreea de Sud, o operațiune pe care Seulul ar fi dorit să o păstreze confidențială, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Administrația sud-coreeană susține că Ucraina a încălcat un acord de confidențialitate. În acest context, duminică a solicitat scuze oficiale din partea Kievului, iar a doua zi l-a convocat pe reprezentantul ucrainean la Seul pentru a-și exprima „profunda îngrijorare”.

„Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele și să își ceară scuze public, vom lua alte măsuri”, a transmis Lee Jae Myung pe platforma X, acuzând autoritățile ucrainene că încearcă să îl prezinte drept „un mincinos”.

Liderul sud-coreean a subliniat că situația afectează „demnitatea Republicii Coreea și a poporului său” și nu poate fi trecută cu vederea.

Ministrul ucrainean de Externe: „neînțelegere diplomatică”

Declarațiile sale vin după ce Andrii Sîbiha, ministrul de Externe al Ucrainei, a descris disputa drept o „neînțelegere diplomatică”, evitând să o catalogheze drept incident. Oficialul ucrainean a insistat asupra importanței relației cu Coreea de Sud și a exprimat speranța continuării cooperării bilaterale.

Conflictul diplomatic apare într-un moment sensibil pentru Kiev, care încearcă să își consolideze sprijinul internațional în contextul intensificării atacurilor rusești.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, că Ucraina a transferat în Coreea de Sud doi soldați nord-coreeni luați prizonieri în regiunea Kursk, Rusia, în ianuarie 2025.

„Recent, am trimis doi prizonieri de război nord-coreeni în Republica Coreea”, a declarat Zelenski, fără să ofere detalii despre procedura prin care cei doi au ajuns în Coreea de Sud.

Potrivit președintelui ucrainean, capturarea celor doi soldați nord-coreeni în viață nu a fost ușoară. Unul dintre ei ar fi încercat să se sinucidă în momentul în care și-a dat seama că urma să fie capturat.