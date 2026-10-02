Sistemul Solar se va destrăma mai devreme decât se credea. Ce arată noile calcule ale oamenilor de știință

Sistemul solar ar putea deveni instabil mult mai repede decât estimau cercetătorii. Un nou studiu arată că, după transformarea Soarelui într-o pitică albă, planetele exterioare, precum Jupiter și Saturn, ar putea fi aruncate pe orbite haotice și chiar expulzate în spațiul interstelar.

Sistemul Solar Foto: Arhivă, adevărul

Până acum, oamenii de știință considerau că sistemul solar ar putea rămâne stabil pentru perioade uriașe de timp după moartea Soarelui. Unele estimări sugerau că planetele îndepărtate, inclusiv Uranus, ar putea rămâne pe orbite stabile timp de un cvintilion de ani.

Noua cercetare schimbă însă radical această perspectivă. Potrivit studiului publicat în The Astrophysical Journal Letters, sistemul solar ar putea supraviețui doar aproximativ un miliard de ani după ce Soarele devine pitică albă, adică de un miliard de ori mai puțin decât estimările anterioare, potrivit Independent.

Soarele își va pierde aproape jumătate din masă

Transformarea nu va avea loc în viitorul apropiat. Cercetătorii estimează că peste aproximativ opt miliarde de ani, Soarele va ajunge în faza de pitică albă, după ce va trece prin etapa de gigantă roșie.

În timpul acestui proces, Soarele se va răci și se va contracta, pierzând o mare parte din masa sa. Problema este că această pierdere nu ar avea loc neapărat într-un mod uniform, așa cum presupuneau unele modele folosite anterior.

Potrivit noului studiu, materia ar putea fi eliminată în episoade neregulate, atât în momente diferite, cât și în direcții diferite. Aceste schimbări ar putea produce „impulsuri” gravitaționale care să modifice orbitele planetelor.

Planetele exterioare ar fi cele mai vulnerabile. Orbitele lor ar putea deveni instabile, iar unele dintre ele ar putea fi aruncate complet din sistemul solar.

În 40% dintre simulări, planetele au fost perturbate înainte de moartea Soarelui

Cercetătorii au descoperit un scenariu și mai spectaculos în simulările lor. În aproximativ 40% dintre cazuri, planetele au fost perturbate sau împrăștiate încă din perioada în care Soarele se afla în faza de gigantă roșie, înainte de a deveni pitică albă.

Rezultatele readuc în atenție și unele dintre ipotezele formulate cu secole în urmă. Isaac Newton și alți oameni de știință considerau că echilibrul gravitațional al sistemului solar nu va fi permanent și că, în cele din urmă, acesta se va destrăma.

„Soarele însuși, care, pe măsură ce moare, nu doar extinde sistemul planetar pe care l-a creat, îl zguduie și, de cele mai multe ori, îl împrăștie”, au scris autorii studiului.

Pentru Pământ, aceste evenimente sunt atât de îndepărtate în timp încât nu reprezintă o amenințare pentru omenire.

De fapt, planeta noastră ar putea dispărea cu mult înainte ca Soarele să devină pitică albă. În etapa de gigantă roșie, Soarele va deveni enorm de strălucitor și fierbinte, iar condițiile de pe Pământ vor deveni incompatibile cu viața. În cele din urmă, există posibilitatea ca Soarele să înghită chiar planeta.

Studiul, intitulat „Terminal Instability of the Solar System Triggered by Stochastic Solar Mass Loss”, a fost publicat în The Astrophysical Journal Letters.