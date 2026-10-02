Câți metri pătrați trebuie să aibă o locuință în România. Ce suprafețe minime prevede legea pentru camere, bucătărie și baie

Legea locuinței stabilește o serie de cerințe privind suprafața, compartimentarea și dotarea locuințelor. Printre acestea se numără suprafețele minime pentru diferite categorii de spații, înălțimea camerelor, dimensiunile spațiilor de circulație și cerințele pentru bucătărie și grupurile sanitare.

Legea locuinței stabilește care sunt suprafețele minime legale ale încăperilor din locuință Foto: Mathaus

Valorile din Anexa 1 a Legii nr. 114/1996 sunt stabilite în funcție de numărul de persoane și includ atât suprafața utilă, cât și suprafața construită a locuinței.

Ce trebuie să cuprindă o locuință

Potrivit prevederilor legale, locuința trebuie să asigure, între altele, spații pentru odihnă, prepararea hranei și igiena personală. Sunt prevăzute, de asemenea, condiții privind accesul la energie electrică și apă potabilă, evacuarea apelor uzate și a reziduurilor menajere.

Suprafața prevăzută în anexă crește în funcție de numărul de persoane. Pentru o persoană este indicată o locuință cu o cameră, cu o suprafață utilă de 37 mp și o suprafață construită de 58 mp. Pentru opt persoane, tabelul ajunge la cinci camere, 110 mp suprafață utilă și 171 mp suprafață construită.

Este important ca aceste valori să fie interpretate în contextul Anexei nr. 1 și al tipurilor de locuințe la care aceasta se referă, nu ca o regulă simplificată potrivit căreia orice locuință privată trebuie să aibă automat suprafața indicată în tabel.

Cât trebuie să aibă camera de zi

Suprafața prevăzută pentru camera de zi variază între 18 și 22 mp, în funcție de numărul de persoane.

Pentru locuințele destinate uneia, două sau trei persoane, suprafața camerei de zi este de 18 mp. Pentru patru persoane sunt prevăzuți 19 mp, pentru cinci persoane 20 mp, iar pentru șase persoane 21 mp. În cazul locuințelor pentru șapte și opt persoane, suprafața camerei de zi ajunge la 22 mp.

În cazul locuinței cu o singură cameră, suprafața camerei de zi include și spațiul destinat dormitului. Locul pentru luat masa poate fi amenajat în bucătărie sau în camera de zi.

Ce suprafață este prevăzută pentru dormitoare

Suprafața totală destinată dormitoarelor crește, de asemenea, odată cu numărul de persoane.

Pentru două persoane sunt prevăzuți 12 mp, pentru trei persoane 22 mp, iar pentru patru persoane 24 mp. La cinci persoane, suprafața totală a dormitoarelor ajunge la 34 mp.

Pentru șase persoane sunt prevăzuți 36 mp, pentru șapte persoane 46 mp, iar pentru opt persoane 48 mp.

Valorile reprezintă suprafața totală destinată dormitoarelor din locuință și nu înseamnă că fiecare dormitor trebuie să aibă aceeași suprafață.

Cât trebuie să aibă bucătăria

Și pentru bucătărie sunt prevăzute suprafețe în funcție de numărul de persoane.

Pentru una sau două persoane, suprafața este de 5 mp. Pentru trei și patru persoane sunt prevăzuți 5,5 mp, iar pentru cinci și șase persoane, 6 mp. În cazul locuințelor pentru șapte și opt persoane, suprafața ajunge la 6,5 mp.

Bucătăria trebuie să permită prepararea și păstrarea alimentelor și să fie dotată corespunzător. Printre dotările prevăzute se numără spălătorul cu cuvă și picurătorul, spațiul pentru frigider și locul pentru masa de lucru. Sunt prevăzute și cerințe privind ventilarea.

Ce suprafață este prevăzută pentru spațiile sanitare

Suprafața destinată spațiilor sanitare variază, la rândul său, în funcție de numărul de persoane.

Pentru una și două persoane sunt prevăzuți 4,5 mp. Pentru trei și patru persoane, suprafața este de 6,5 mp, iar pentru cinci și șase persoane ajunge la 7,5 mp. În cazul locuințelor pentru șapte și opt persoane sunt prevăzuți 9 mp.

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Anexa stabilește și cerințe privind numărul și dotarea spațiilor sanitare, în funcție de numărul de camere. Sunt prevăzute inclusiv reguli privind ventilarea și spațiul necesar pentru mașina de spălat rufe.

Cât spațiu este prevăzut pentru depozitare

Spațiile de depozitare sunt incluse, de asemenea, în suprafețele prevăzute în anexă.

Pentru o persoană sunt prevăzuți 2 mp, aceeași suprafață fiind indicată și pentru două persoane. Pentru trei persoane sunt prevăzuți 2,5 mp, pentru patru persoane 3,5 mp, iar pentru cinci persoane 4 mp.

La șase persoane, suprafața ajunge la 4,5 mp, la șapte persoane la 5 mp, iar la opt persoane la 5,5 mp.

Suprafața utilă și suprafața construită

Legea face diferența între suprafața utilă și suprafața construită.

Suprafața utilă reprezintă suprafața interioară a locuinței, fără grosimea pereților. În calcul intră camerele, bucătăria, băile, spațiile de depozitare și spațiile de circulație. Balcoanele și logiile nu sunt incluse în suprafața utilă.

Suprafața construită este mai mare și include, pe lângă suprafața utilă, suprafețele ocupate de pereți și anumite suprafețe aferente balcoanelor, logiilor și spațiilor comune, potrivit regulilor aplicabile.

Ce înălțime trebuie să aibă camerele

Cerințele nu se referă doar la suprafața locuinței. Înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit este de 2,55 metri.

Pentru mansarde, supante și nișe se aplică o regulă diferită, fiind prevăzut un volum minim de 15 mc pentru fiecare persoană.

Sunt stabilite și dimensiuni minime pentru circulația în interiorul locuinței. Lățimea minimă prevăzută pentru coridoare și vestibul este de 1,20 metri.

Suprafețele minime prevăzute în Anexa nr. 1

Sigur. Înlocuiește tabelul cu această variantă, păstrând restul articolului neschimbat:

Suprafețele prevăzute în Anexa nr. 1

Cerințele din anexă variază în funcție de numărul de persoane pentru care este destinată locuința:

1 persoană: 1 cameră, 37 mp suprafață utilă și 58 mp suprafață construită. Camera de zi are 18 mp, bucătăria 5 mp, spațiile sanitare 4,5 mp, iar spațiile de depozitare 2 mp.

2 persoane: 2 camere, 52 mp suprafață utilă și 81 mp suprafață construită. Camera de zi are 18 mp, dormitorul 12 mp, locul de luat masa 3 mp, bucătăria 5 mp, spațiile sanitare 4,5 mp, iar depozitarea 2 mp.

3 persoane: 3 camere, 66 mp suprafață utilă și 102 mp suprafață construită. Camera de zi are 18 mp, dormitoarele însumează 22 mp, locul de luat masa 3 mp, bucătăria 5,5 mp, spațiile sanitare 6,5 mp, iar depozitarea 2,5 mp.

4 persoane: 3 camere, 74 mp suprafață utilă și 115 mp suprafață construită. Camera de zi are 19 mp, dormitoarele însumează 24 mp, locul de luat masa 3,5 mp, bucătăria 5,5 mp, spațiile sanitare 6,5 mp, iar depozitarea 3,5 mp.

5 persoane: 4 camere, 87 mp suprafață utilă și 135 mp suprafață construită. Camera de zi are 20 mp, dormitoarele însumează 34 mp, locul de luat masa 3,5 mp, bucătăria 6 mp, spațiile sanitare 7,5 mp, iar depozitarea 4 mp.

6 persoane: 4 camere, 93 mp suprafață utilă și 144 mp suprafață construită. Camera de zi are 21 mp, dormitoarele însumează 36 mp, locul de luat masa 4,5 mp, bucătăria 6 mp, spațiile sanitare 7,5 mp, iar depozitarea 4,5 mp.

7 persoane: 5 camere, 107 mp suprafață utilă și 166 mp suprafață construită. Camera de zi are 22 mp, dormitoarele însumează 46 mp, locul de luat masa 5 mp, bucătăria 6,5 mp, spațiile sanitare 9 mp, iar depozitarea 5 mp.

8 persoane: 5 camere, 110 mp suprafață utilă și 171 mp suprafață construită. Camera de zi are 22 mp, dormitoarele însumează 48 mp, locul de luat masa 6 mp, bucătăria 6,5 mp, spațiile sanitare 9 mp, iar depozitarea 5,5 mp.

Alte cerințe prevăzute în anexă