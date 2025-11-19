search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Un român este acuzat că a ucis o bătrână cu 17 lovituri de ciocan în Austria. „Era ca propria mea bunică. Moartea ei m-a afectat foarte mult”

Publicat:

Procesul unui român de 28 de ani, acuzat că ar fi ucis cu brutalitate o pensionară de 81 de ani în Austria, a debutat cu declarații contradictorii: procurorii susțin că probele îl indică direct pe tânăr, în timp ce acesta se declară nevinovat și afirmă că victima îi era „ca propria bunică”.

Românul susţine că este nevinovat. FOTO: oe24
Un român în vârstă de 28 de ani este judecat în Austria pentru o crimă de o violenţă extremă, anchetatorii acuzându-l că și-ar fi ucis vecina, o bătrână pensionară în vârstă de 81 de ani, cu nu mai puțin de 17 lovituri de ciocan.

La prima înfățișare, tânărul român a apărut îmbrăcat elegant, în costum, având o atitudine sobră, și a susținut în fața instanței că nu are nicio legătură cu fapta, în ciuda probelor prezentate de procurori, notează portalul austriac oe24.

Procesul se desfășoară la tribunalul regional din Wiener Neustadt și vizează uciderea unei femei de 81 de ani din Baden, o localitate de lângă Viena, în urma unui atac extrem de violent care a avut loc în noaptea dintre 9 și 10 februarie 2025.

Procurorii afirmă că românul, care o cunoştea pe femeie încă de când era copil, ar fi mers la locuința acesteia înarmat cu un ciocan de lăcătuș şi că, imediat ce bătrâna i-a deschis uşa, ar fi doborât-o în hol cu o lovitură de ciocan „extrem de puternică”. Victima ar fi încercat să scape, însă tânărul ar fi tras-o de picioare și i-ar mai fi aplicat încă 16 lovituri în zona capului, provocându-i moartea.

În rechizitoriu s-a reţinut, de asemenea, că după agresiune tânărul ar fi încercat să șteargă urmele şi și-ar fi spălat mâinile și arma crimei în chiuveta din bucătărie, s-ar fi șters cu un prosop de vase și ar fi așezat un scaun lângă corp înainte de a părăsi locuința.

Acuzarea se bazează pe mai multe dovezi care ar fi fost descoperite la locul faptei, printre care ADN-ul românului pe corpul femeii, în bucătărie și pe prosop, amprente pe scaun și urme de încălțăminte. Pe lângă acestea, anchetatorii au identificat pe victimă fire de păr care ar aparține pisicii inculpatului.

În ceea ce priveşte motivul crimei, procurorii spun că românul ar fi vizitat-o regulat pe bătrână până în noiembrie 2024 și ar fi manifestat interes pentru apartamentul acesteia, situat într-o zonă foarte căutată, şi că a ucis-o pentru că femeia ar fi intuit la un moment dat intențiile tânărului.

Ce spun avocaţii românului

De partea cealaltă, avocații tânărului de 28 de ani au afirmat în fața instanței că nu există nicio probă directă care să demonstreze vinovăția clientului lor şi că toate elementele prezentate sunt doar „indicii”. Ei au prezentat un raport IT conform căruia românul ar fi fost activ online în noaptea crimei, discutând cu un prieten și folosind diverse aplicații.

Apărarea mai sugerează că probele ADN ar putea proveni dintr-un transfer indirect, de exemplu, prin intermediul mamei inculpatului, care ar fi vizitat-o pe victimă. Ei contestă, de asemenea, și urmele pantofilor, despre care spun că nu se potrivesc cu încălțămintea tânărului, şi firele de păr de pisică, mai ales că iar analiza acestora nu este încă finalizată.

„Era ca propria mea bunică”

Aflat de nouă luni în arest, românul susţine în continuare că este nevinovat și a recunoscut că avea o relație apropiată cu victima.

„Sunt aici pentru că vreau să clarific totul. Era o persoană dragă, ca propria mea bunică. Moartea ei m-a afectat foarte mult”, a spus el.

Următorul termen al procesului  este programat pentru 25 noiembrie.

