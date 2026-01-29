Cine era de fapt afaceristul român găsit mort în Milano, după ce s-a aruncat de la etaj. A fost deschis dosar pentru omor

Autoritățile italiene au fost în alertă după ce Aleksandr Adarich, un bancher în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unei căderi de la etajul patru al unui imobil din Milano. Inițial, presa italiană susținea că acesta ar fi un afacerist român.

Ulterior, scrie publicația Ansa, s-a descoperit că victima este bancherul Alexander Adarich, născut în Ucraina și deținător de cetățenie română.

Potrivit Corriere della serra, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că Adarich, fost proprietar al băncii Fidobank, a fost chemat la Milano pentru a încheia o afacere.

Polițiștii au deschis un dosar pentru omor și încearcă să realizeze reconstituirea faptelor. De asemenea, aceștia încearcă să identifice persoanele care se aflau cu el în apartament.

Anchetatorii caută mai mulți suspecți, inclusiv un bărbat misterios văzut de femeia de la recepție după tragedie, care a dispărut rapid, și alți indivizi aflați în apartament înainte de incident. Există suspiciunea că moartea a fost mascată drept sinucidere.

Au fost descoperite în apartament și mai multe documente false cu fotografia victimei, ridicate de poliție. Soția bancherului nu a oferit multe detalii polițiștilor.

Alexander Adarich a avut o carieră importantă în sistemul bancar ucrainean, de la începuturile la PrivatBank până la conducerea UkrSibbank, pe care a transformat-o într-un grup financiar național, cu legături inclusiv cu BNP Paribas.

Între 2012 și 2020 a deținut Fidobank, ulterior mutându-și afacerile în Cipru. Activitatea sa a fost marcată și de controverse, inclusiv acuzații de delapidare, care au dus la lichidarea băncii.

Ulterior, interesele sale au fost legate de companii offshore și de zona portuară din Odesa.

Prezența sa la Milano, într-un context neoficial, rămâne inexplicabilă, la fel ca profilul victimei, ascensiunea sa rapidă la cele mai înalte niveluri și mutările ulterioare în afara Ucrainei chiar în anii cei mai tensionați ai războiului cu Rusia.