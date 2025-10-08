Caz șocant de violență domestică. Un român, arestat în Italia după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”

Un bărbat român de 39 de ani a fost arestat la Roma, în Italia, după ce și-a chinuit soția timp de cinci ani, într-un caz șocant de violență domestică. Abuzurile au început în 2020 și au continuat în mod constant, timp în care bărbatul și-a agresat, amenințat și umilit partenera, inclusiv în fața fiului lor minor.

„Dacă nu te culci cu mine, te omor”. Aceasta era amenințarea constantă pe care o folosea bărbatul împotriva soției sale, chiar și în fața fiului lor de 12 ani.

Ancheta a început pe 25 septembrie, când femeia a reușit să fugă din mâinile agresorului. Împreună cu copilul, a ieșit în stradă și a sunat la 112, potrivit relatărilor din La Repubblica.

Coșmarul unei vieți trăite sub teroare

Femeia le-a povestit carabinierilor ajunși la fața locului coșmarul prin care trecea de ani de zile. Victima a descris o serie lungă de episoade de abuz din interiorul apartamentului lor din cartierul Giardinetti, în estul Romei.

„Soțul meu mă bate”, a mărturisit ea, „m-a împins la podea, m-a călcat în picioare și m-a amenințat că mă omoară. Uneori chiar mă obligă să fac sex. Nu mai pot suporta”. Pentru a scăpa de furia soțului, femeia era adesea nevoită să se încuie în dormitor sau să fugă pe stradă.

Arestat pentru violență domestică

Situația s-a repetat pe 25 septembrie, când victima, disperată, a cerut ajutorul poliției și le-a povestit despre suferința sa continuă de cinci ani.

Pe 6 octombrie, carabinierii au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă împotriva românului de 39 de ani, care este acuzat oficial de violență domestică.