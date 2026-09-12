Sursa video: Facebook/Irinel Ionel Scrioșteanu

TAROM a introdus în flotă primul avion Boeing 737 MAX 8, o aeronavă de ultimă generație care va opera pe rute către Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Avionul a fost prezentat și inaugurat sâmbătă, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, și poartă numele legendarului antrenor român Mircea Lucescu.

Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, de echipajele și specialiștii tehnici ai TAROM și a fost adusă în România pe 8 septembrie, după un traseu în două etape.

Noul Boeing 737 MAX 8 are o capacitate de 189 de locuri și este echipat cu motoare CFM LEAP-1B, proiectate pentru un consum mai redus de combustibil. Aeronava poate atinge o viteză maximă de aproximativ 850 de kilometri pe oră și are o autonomie de până la 6.400 de kilometri.

Potrivit TAROM, noul model este cu aproximativ 50% mai silențios și produce cu până la 20% mai puține emisii de dioxid de carbon față de generațiile anterioare.

De ce a fost ales numele „Mircea Lucescu”

Compania aeriană a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare. Performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valorile asociate carierei lui Mircea Lucescu și, potrivit TAROM, se regăsesc în direcția pe care compania și-o asumă în procesul de modernizare a flotei.

În total, TAROM urmează să își înnoiască flota cu patru aeronave Boeing 737. Pentru a face loc noilor avioane, compania a vândut patru aeronave mai vechi.

Un al doilea Boeing 737 MAX 8 este așteptat în România în această lună. Aeronava va purta numele unui alt mare sportiv român, Ivan Patzaichin.