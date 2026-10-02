 Guvernul maghiar a lansat Operațiunea „Focul Purificator” în care este vizat Viktor Orban | adevarul.ro
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Guvernul maghiar a lansat Operațiunea „Focul Purificator” în care este vizat Viktor Orban

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Noul guvern al Ungariei a lansat „Operațiunea Focul Purificator” pentru a desființa sistemul de corupție politică al fostului prim-ministru Viktor Orban. Acesta ar putea deveni una dintre primele persoane condamnate în cadrul acestei operațiuni.

Viktor Orban
Viktor Orban, fost premier maghiar Foto: AFP

Financial Times scrie că se pregătește un dosar penal împotriva lui Orban. Incidentul legat de reținerea agenților ucraineni de pază ai transporturilor de numerar ar putea deveni primul caz soluționat cu succes în instanță.

În luna martie, unitatea de combatere a terorismului din Ungaria a confiscat un vehicul al Oschadbank (banca de stat a Ucrainei) care transporta numerar și lingouri de aur în valoare de 70 de milioane de euro.

Fostul premier ungar a acuzat Ucraina că finanțează în secret opoziția maghiară. Cu toate acestea, cei care păzeau banii, care fuseseră reținuți în condiții dure, au fost eliberați a doua zi. Ulterior, Orban a pierdut alegerile, iar banii au fost returnați Ucrainei, scrie Digi24.

Orban este acum suspectat că ar fi ordonat personal confiscarea vehiculului pentru a profita de situație în interes propriu. Laurent Horvath, avocatul care reprezintă cetățenii ucraineni, a declarat că acesta este primul caz care ar putea duce la formularea unor acuzații oficiale împotriva lui Orban.

El a adăugat că ancheta se apropie de final, în timp ce alte cazuri de corupție în care este implicat se află într-un stadiu mai puțin avansat. Fostul procuror Pal Furst s-a ocupat în luna martie de dosarul împotriva gardienilor ucraineni care transportau banii.

Acesta a declarat că Orban a ordonat personal serviciilor speciale să-i rețină pe curierii ucraineni care transportau banii. Potrivit acestuia, el a raportat acest lucru superiorilor săi în primăvară. Ca urmare, a primit o mustrare, iar ulterior a fost demarată o anchetă internă împotriva sa. Declarațiile fostului procuror sunt confirmate de un raport din luna iunie al Parchetului, pe care FT l-a analizat.

Mai exact, Janos Hajdu, șeful Centrului de Combatere a Terorismului, a declarat că era de notorietate faptul că arestările ucrainienilor au fost efectuate în baza deciziei unei persoane care nu ar fi trebuit să fie implicată în această chestiune.

Conform raportului, prin „o persoană” se referea la Orban. Hajdu a fost acum acuzat de reținerea ilegală a angajaților Oschadbank și de maltratarea acestora. În ziua arestării, Viktor Orban a efectuat o vizită oficială la Centrul de Combatere a Terorismului și a vorbit despre o amenințare teroristă tot mai mare.

Autoritatea fiscală, sub guvernul Orban, a deschis, de asemenea, un dosar împotriva ucrainenilor, dar l-a clasat în scurt timp din lipsă de probe. În ultimele săptămâni, autoritățile au arestat: doi foști miniștri din partidul lui Orban, Fidesz (cărora parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară); câțiva oameni de afaceri apropiați de fostul prim-ministru maghiar. Gyorgy Matolcsy, fostul guvernator al băncii centrale și ministru al economiei, a fost audiat într-un dosar privind abuzul în serviciu. Fiul său a devenit o figură cheie într-o anchetă separată privind corupția din cadrul băncii centrale.

Noul prim-ministru Peter Magyar a subliniat că anchetele trebuie să continue și a descris guvernul lui Orban drept o mafie economică și politică. Fratele mai mic al lui Orban, Aron, încercase să organizeze interceptarea unui alt transport de bani ucrainean în Austria, cu puțin timp înainte de alegeri. Interlocutorul său a refuzat și a informat serviciile speciale. În plus, scandalul legat de convoiul cu aur a izbucnit în noaptea de 6 martie.

Centrul de Combatere a Terorismului a oprit două vehicule blindate ale Oschadbank pe autostrada M5. Acestea transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur de la Raiffeisen Bank din Austria către Kiev. Pe 12 martie, Ungaria a restituit vehiculele de transport de numerar, ale căror echipamente fuseseră parțial avariate.

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