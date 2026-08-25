Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control

Un pasager care voia să plece din România cu 60.000 de dolari și 2.000 de euro a încercat să scape de borseta cu bani în momentul în care a fost oprit pentru control pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Bărbatul a ales culoarul verde, „Nimic de declarat”, iar când inspectorii vamali au intervenit, a încercat să transfere borseta către copilul minor care își însoțea familia.

Un bărbat a pasat copilului borseta cu bani, ca să scape de controlul vamal de pe Aeroportul Otopeni Foto: Autoritatea Vamală Română

Practic, în momentul în care controlul vamal a devenit iminent, pasagerul a încercat să lase responsabilitatea pentru borseta cu bani asupra copilului. Gestul a fost observat însă de autorități, iar verificările au continuat.

Incidentul s-a petrecut pe 24 august 2024, înaintea cursei Otopeni–Doha. Pasagerul se îndrepta spre ieșirea din țară, deși avea asupra sa sume care depășeau cu mult plafonul legal de declarare. În urma controlului efectuat de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră, în borsetă au fost găsiți 60.000 de dolari și 2.000 de euro.

A ales culoarul „Nimic de declarat”

Pasagerul nu declarase banii și se încadrase pe culoarul verde, destinat călătorilor care nu au nimic de declarat. Situația s-a schimbat în momentul în care acesta a fost selectat pentru control și a încercat să-i dea borseta copilului minor.

Autoritățile au reținut sumele, fiind emisă o Decizie de reținere temporară. Totodată, pasagerul s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei pentru nedeclararea numerarului.

Cazul atrage atenția nu doar prin valoarea banilor transportați, ci și prin tentativa de a pasa borseta unui copil chiar în momentul controlului. Dacă gestul ar fi trecut neobservat, banii ar fi ajuns în posesia minorului, însă inspectorii vamali au observat imediat mișcarea și au verificat borseta.

Când trebuie declarați banii

Persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană cu numerar în valoare de cel puțin 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume în altă valută sunt obligate să declare banii autorității vamale. Declarația este gratuită și se face la biroul vamal.

Nedeclararea numerarului poate atrage sancțiuni și reținerea sumelor. Autoritatea Vamală Română efectuează controale pe baza analizei de risc și, în cooperare cu Poliția de Frontieră, verifică respectarea regulilor la frontiera externă a Uniunii Europene.

În cazul de la Otopeni, tentativa de a transfera borseta către copil nu a schimbat însă situația: banii au fost descoperiți, reținuți temporar, iar pasagerul a fost sancționat pentru nedeclararea acestora.