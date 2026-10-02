 Banii pentru medalia Anei Maria Bărbosu, motiv de dispută la COSR! Răzvan Burleanu ar fi pus bețe în roate procesului, refuzând finanțarea | adevarul.ro
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Banii pentru medalia Anei Maria Bărbosu, motiv de dispută la COSR! Răzvan Burleanu ar fi pus bețe în roate procesului, refuzând finanțarea

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Demersul juridic prin care Ana Maria Bărbosu încearcă să-și recupereze medalia olimpică de la Paris a fost aproape pus în dificultate din cauza finanțării. Pentru continuarea procesului de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), era necesară o sumă de aproximativ 100.000 de euro, iar banii au fost virați de Comitetul Olimpic și Sportiv Român abia în apropierea termenului-limită.

Ana Marian Bărbosu
Ana Marian Bărbosu Foto: EPA

Situația a devenit cu atât mai delicată cu cât, potrivit informațiilor apărute în acest caz, în interiorul COSR au existat persoane care s-ar fi opus acordării banilor. Printre cei care ar fi încercat să blocheze demersul este indicat și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal și vicepreședinte al COSR. Informația privind poziția lui Burleanu este însă una atribuită și trebuie tratată în acest context. Miza procesului este medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Ana Maria Bărbosu terminase concursul de la sol pe locul al treilea, însă rezultatul s-a schimbat după contestația depusă de americanca Jordan Chiles. Arbitrii au acceptat solicitarea, iar Chiles a urcat în clasament, în timp ce gimnasta română a coborât pe poziția a patra.

România a contestat ulterior decizia la TAS, iar forul de la Lausanne i-a dat dreptate lui Bărbosu. Cazul nu s-a încheiat însă aici. Partea americană a apelat la Tribunalul Federal Elvețian, care, în ianuarie 2026, a decis retrimiterea dosarului la TAS pentru rejudecare. În acest context, participarea Anei Maria Bărbosu la noua etapă a procesului a fost pusă sub semnul întrebării în vară. Fără plata taxelor și a cheltuielilor juridice, demersul risca să fie afectat, iar termenul pentru achitarea sumei se apropia rapid.

Poziția lui Răzvan Burleanu a stârnit controverse

Finanțarea demersului juridic al Anei Maria Bărbosu nu a fost decisă fără discuții în interiorul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Potrivit Golazo, mai mulți membri ai COSR ar fi avut rezerve în privința plății celor aproximativ 100.000 de euro necesari pentru continuarea procesului de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Printre cei care s-ar fi opus cel mai ferm s-ar fi numărat Răzvan Burleanu. Conform sursei citate, șeful FRF ar fi considerat că suma este prea mare raportat la incertitudinea rezultatului. Practic, exista posibilitatea ca întregul demers juridic să nu ducă la recuperarea medaliei de bronz, iar banii investiți să nu producă rezultatul dorit. Nu este însă clar dacă Burleanu a votat împotriva alocării fondurilor sau dacă a ales să se abțină. Cert este că, în cele din urmă, COSR a aprobat plata, iar Bărbosu beneficiază de sprijinul financiar necesar pentru a continua lupta la TAS.

Ce poate decide TAS

Verdictul de la Lausanne va depinde, printre altele, de modul în care vor fi interpretate probele privind momentul în care a fost depusă contestația americancei Jordan Chiles. Una dintre variante este ca TAS să ia în calcul datele sistemului oficial Omega. Acestea ar indica faptul că solicitarea antrenoarei lui Chiles ar fi fost depusă după expirarea intervalului regulamentar. Într-un asemenea scenariu, medalia de bronz ar reveni Anei Maria Bărbosu.

Există însă și o altă posibilitate. În cazul în care arbitrii vor acorda importanță imaginilor prezentate într-un documentar Netflix, care pun sub semnul întrebării timpul consemnat de sistemul Omega, rezultatul ar putea fi diferit, iar Jordan Chiles ar rămâne câștigătoarea medaliei. Până la pronunțarea unei decizii, disputa privind bronzul olimpic rămâne deschisă, iar Bărbosu are acum posibilitatea de a-și susține cazul în fața TAS.

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