Mircea Geoană, fostul secretar general adjunct al NATO, a cântat și a fredonat alături de Mircea Baniciu, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 25 de ani de activitate ai Fundației Renașterea. Momentul a avut loc joi seară, la București, unde familia Geoană i-a fost alături Mihaelei Geoană, fondatoarea Renașterea.

Seara aniversară a Fundației Renașterea a avut parte și de un moment mai puțin obișnuit. Mircea Geoană s-a lăsat prins de atmosferă și a cântat alături de Mircea Baniciu, fredonând piesele cunoscute din repertoriul acestuia.

Melodia „Andrii Popa” pare să fi fost una dintre preferatele sale. Mircea Geoană a cântat alături de soția sa, Mihaela, și de prezentatoarea evenimentului, Andreea Esca, în timp ce publicul s-a bucurat de recital.

„Am primit un diagnostic care ulterior nu s-a confirmat”

Mihaela Geoană a povestit că o experiență personală a determinat-o să se implice în domeniul prevenției oncologice și să înființeze fundația.

„Înainte de a înființa fundația, am primit un diagnostic care, ulterior, nu s-a confirmat a fi oncologic. Dar a fost o spaimă foarte mare și m-am gândit ce pot face eu pentru femeile cărora li se confirmă acest diagnostic”, a declarat aceasta.

Potrivit Mihaelei Geoană, peste 143.000 de femei au beneficiat de teste gratuite realizate cu ajutorul unităților mobile ale fundației, iar peste 6.400 au primit un diagnostic în urma acestor programe.

„Sunt femei a căror viață a fost prelungită sau salvată. Asta ne dă energie și putere de a face mai departe”, a afirmat Mihaela Geoană.

Fundația anunță și continuarea programelor de prevenție prin proiectul „Prevenția salvează vieți”. Cele două unități mobile ale organizației urmează să ajungă în zece localități din țară, unde se vor face gratuit teste HPV și mamografii.

Mihaela Geoană a vorbit și despre importanța controalelor medicale periodice și despre mesajul pe care l-a transmis fiicei sale, Ana: orice semn neobișnuit trebuie verificat de un medic.

„Ana știe încă de mică faptul că trebuie să-și facă analizele, că la absolut orice semn al unei probleme, știu eu, dacă o doare capul prea des, orice, absolut orice semn trebuie să îl verifice cu un medic. Orice problemă ar apărea, dacă o luăm din timp, este mult mai ușor de tratat. Și ea știe asta”, a mai spus Mihaela Geoană.

„Iluminarea în roz”, mesaj pentru prevenție

Unul dintre momentele simbolice ale aniversării a fost „Iluminarea în Roz” a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Seara a fost dedicată atât bilanțului celor 25 de ani de activitate, cât și medicilor, voluntarilor, partenerilor și tuturor celor implicați în proiectele fundației.