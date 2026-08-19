 A doua aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Ivan Patzaichin” | adevarul.ro
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A doua aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Ivan Patzaichin”

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TAROM va numi „Ivan Patzaichin” cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX care intră în procesul de înnoire a flotei. Protocolul pentru utilizarea numelui a fost semnat miercuri, 19 august, în prezența Georgianei și Ivonei Patzaichin, soția și fiica fostului campion olimpic.

Însemnele Tarom pe un avion
A doua aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Ivan Patzaichin”. Foto Shutterstock

Aeronava Boeing 737 MAX va purta numele lui Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români și campion olimpic la canoe. Protocolul de utilizare a numelui a fost semnat pe 19 august 2026, în prezența familiei sportivului și a lui Cristian Anghel, directorul general al TAROM.

Alegerea numelui face parte din inițiativa companiei de a asocia aeronave din flotă cu personalități românești care au obținut performanțe importante în domeniul sportiv.

Prima aeronavă Boeing 737 MAX introdusă în cadrul procesului de înnoire a flotei TAROM a primit, în acest an, numele „Mircea Lucescu”.

Ivan Patzaichin, campion olimpic și una dintre figurile sportului românesc

Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, în Delta Dunării, într-o familie de pescari. A început să practice sportul de performanță și a ajuns să reprezinte România la cele mai importante competiții internaționale.

Patzaichin a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat patru medalii de aur și trei de argint. Unul dintre momentele care au rămas în istoria participărilor sale olimpice s-a petrecut la München, în 1972, când pagaia i s-a rupt în timpul unei curse de calificare. Sportivul a continuat cursa folosind o pagaie ruptă și a reușit să se califice, iar ulterior a câștigat medalia de aur.

Fiica sa, Ivona Patzaichin, a vorbit despre legătura pe care tatăl său a avut-o cu aviația și cu TAROM.

Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a declarat Ivona Patzaichin.

TAROM continuă asocierea aeronavelor cu nume ale sportivilor români

Directorul general al TAROM, Cristian Anghel, a declarat că alegerea numelor lui Ivan Patzaichin și Mircea Lucescu pentru cele mai noi aeronave ale companiei reprezintă o modalitate de a-i omagia pe cei doi sportivi.

„Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc”, a declarat Cristian Anghel.

Directorul general al companiei a făcut referire și la parcursul lui Patzaichin, de la Mila 23 până la performanța olimpică, precum și la momentul de la München din 1972.

Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină și prin voință. Acestea sunt și valorile de care TAROM are nevoie astăzi”, a mai spus Cristian Anghel.

Inițiativa a început în 2024

TAROM a început în 2024 să atribuie unor aeronave numele unor mari sportivi români. Prima aeronavă care a primit numele unei personalități din sport a fost „Nadia Comăneci”.

Protocolul pentru utilizarea numelui gimnastei a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava Boeing 737-800 denumită „Nadia Comăneci” a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

În același an, TAROM a marcat „Anul Nadia” prin mai multe acțiuni, inclusiv prin operarea zborurilor speciale RO 10 și RO 50 în data de 18 iulie.

Odată cu atribuirea numelui „Ivan Patzaichin” unei noi aeronave Boeing 737 MAX, inițiativa companiei continuă cu numele unui alt campion olimpic român.

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