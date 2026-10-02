O ceartă cu șeful l-a costat locul de muncă, dar instanța i-a ținut partea. Cum a ajuns compania să-i plătească 12 milioane de dolari

Un angajat al unei companii de dezvoltare software a fost concediat după ce și-a insultat superiorul în timpul unei videoconferințe. Bărbatul a contestat decizia în instanță, iar judecătorii au stabilit că sancțiunea a fost disproporționată. Compania a fost obligată să îi plătească despăgubiri de 12 milioane de dolari.

În urma deciziei instanței, concedierea a fost considerată nejustificată. Foto: Freepik.com

Incidentul s-a produs în Uruguay, în iunie 2020, în perioada pandemiei de coronavirus. Angajatul și superiorul său au început să se certe în timpul unei ședințe desfășurate online, după ce șeful i-a cerut să finalizeze o sarcină până la sfârșitul săptămânii.

Discuția a degenerat, iar angajatul i-a adresat mai multe jigniri șefului. Compania a considerat comportamentul o abatere disciplinară gravă și a decis încetarea contractului de muncă, relatează Todo Noticias.

Angajatul a contestat concedierea în instanță. După ce prima acțiune a fost respinsă, acesta a făcut apel, iar cazul a ajuns la Camera de Muncă a Curții de Apel din Concepción del Uruguay.

Judecătorii au confirmat că insultele au fost rostite, iar incidentul a fost demonstrat inclusiv printr-o expertiză informatică. Instanța a considerat însă că fapta nu a avut gravitatea necesară pentru a justifica cea mai severă sancțiune prevăzută de legislația muncii.

Un element important a fost vechimea angajatului. Acesta lucrase în companie timp de 11 ani și 8 luni și nu fusese sancționat anterior și nici nu avusese alte probleme disciplinare.

Judecătorii au mai ținut cont de faptul că disputa a avut loc într-o conversație digitală privată, fără colegi sau clienți de față. Prin urmare, incidentul nu a fost considerat de natură să afecteze imaginea superiorului sau reputația companiei în fața unor terți.

De asemenea, angajatul și-a cerut imediat scuze și a explicat că avea o relație apropiată cu superiorul său. În aceste condiții, instanța a apreciat că angajatorul ar fi putut recurge la o sancțiune disciplinară mai puțin severă decât concedierea.

În urma deciziei, concedierea a fost considerată nejustificată, iar compania a fost obligată să îi achite fostului angajat despăgubiri în valoare de 12 milioane de dolari.