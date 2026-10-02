Povestea fermierului canadian care s-a mutat cu familia în Rusia pentru că s-a săturat de Occident. Ce realitate l-a surprins

Fermierul canadian care s-a mutat cu familia în Rusia pentru a scăpa de ceea ce el numește „ideologia decadentă” a Occidentului se teme că ar putea ajunge la război. El a relatat că a solicitat un permis de ședere permanentă, dar i s-a cerut să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Rusia.

Familia fermierului canadian Foto: X

Fermierul canadian s-a plâns în mediul online că, pentru a obține un permis de ședere permanentă în Rusia, i se cere să participe la război, potrivit Mediafax.

Cetățeanul canadian Arend Feinstra s-a mutat în urmă cu doi ani în regiunea Nijni Novgorod împreună cu soția și cei opt copii. Pentru a obține un permis de ședere temporară, el a beneficiat de un program destinat străinilor care susțin „valorile tradiționale”.

Acum, Feinstra susține că, pentru a obține un permis de ședere permanentă, i se cere să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. El refuză, explicând că acasă îl așteaptă copiii și ferma. De asemenea, Feinstra îi sfătuiește pe străini să se gândească bine înainte de a se muta în Rusia.

Arend Feenstra este un fermier declarat creștin conservator din Canada. El a devenit cunoscut la nivel internațional la începutul anului 2024, după ce și-a mutat întreaga familie în Rusia pentru a scăpa de ceea ce el a numit „ideologia woke și LGBT” din Occident.

Familia fermierului canadian în Rusia Foto: X

Povestea sa și a canalului său de YouTube, Countryside Acres, a atras atenția presei globale din cauza problemelor majore pe care familia le-a întâmpinat imediat după sosirea în Rusia.

Feenstra, care deținea o fermă de vaci de lapte în Ontario, Canada, a declarat că s-a simțit „dezgustat” de prezența steagurilor LGBT în orașul natal. El a susținut că dorește o viață spirituală mai bună pentru copiii săi și oportunități agricole mai accesibile, ferite de taxele mari din Canada.

Decizia privind Rusia a fost influențată de politicile Kremlinului, care promovează „valorile creștine tradiționale” și oferă facilități de rezidență pentru cetățenii din țări occidentale „neprietenoase” care împărtășesc aceste viziuni.

Planul canadienilor s-a lovit de realitatea din Rusia

Imediat după ce s-au stabilit în regiunea Nijni Novgorod, planul familiei s-a lovit de realitatea unui stat autoritar și birocratic, așa cum a reieșit din propriile relatări. Banii obținuți din vânzarea fermei lor din Canada au fost blocați de băncile rusești, fiind considerați „fonduri suspecte”. Sancțiunile internaționale asupra Rusiei și faptul că familia de canadieni nu vorbește rusa au îngreunat și mai mult situația.

Într-un moment de frustrare, soția sa, Anneesa, a postat un video pe YouTube în care se declara „foarte dezamăgită de această țară”. Clipul a fost șters rapid și, ulterior, Arend Feenstra a publicat un video cu scuze publice.

În ciuda începutului dificil, familia a decis să rămână în Rusia pentru „o perioadă lungă”. Cu ajutorul unei agenții guvernamentale rusești pentru imigranți și a unui partener local, Arend Feenstra a achiziționat o proprietate de 113 hectare. El lucrează în prezent la construcția unei noi case și a anexelor gospodărești, implicându-și și copiii în dezvoltarea noii lor ferme.