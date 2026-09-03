 TAROM preia primul Boeing 737 MAX din istoria companiei. Avionul „Mircea Lucescu” va ajunge în România în zilele următoare | adevarul.ro
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TAROM preia primul Boeing 737 MAX din istoria companiei. Avionul „Mircea Lucescu” va ajunge în România în zilele următoare

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Un nou capitol începe pentru TAROM odată cu preluarea, la Seattle, a primului Boeing 737 MAX destinat companiei naționale. Aeronava, un Boeing 737-8, va fi adusă în România de două echipaje TAROM, într-un zbor în două etape, cu escală la Keflavík, în Islanda. Noul avion va purta numele „Mircea Lucescu”.

Avion Tarom
TAROM preia primul Boeing 737 MAX din istoria companiei Foto: Shutterstock

Primul Boeing 737 MAX din flota TAROM este preluat de echipele companiei la Seattle, după ce experții tehnici TAROM au realizat evaluările necesare înaintea livrării.

Aeronava va pleca spre România în acest weekend și va urma ruta Seattle – Keflavík – București, urmând să ajungă în țară în zilele următoare.

Pentru TAROM, momentul marchează începutul unei noi etape în procesul de transformare a companiei.

„Astăzi nu este doar despre preluarea unei aeronave. Este despre oamenii care au responsabilitatea de a o aduce în România și despre încrederea pe care TAROM o pune în experiența și profesionalismul lor. Sunt două echipaje care reunesc zeci de ani de experiență și mii de ore de zbor, dar și povești personale care arată cât de puternică este legătura dintre oamenii noștri și această profesie. Primul Boeing 737 MAX care vine în flota TAROM marchează un pas important în procesul nostru de transformare. Iar faptul că această aeronavă poartă numele lui Mircea Lucescu face ca momentul să fie cu atât mai special. Este un nou avion, dar și un nou început pentru TAROM”, a declarat Cristian Anghel, director general TAROM.

Primul Boeing 737 MAX din flota TAROM

Aeronava care pleacă de la Seattle este un Boeing 737-8 și va fi primul Boeing 737 MAX operat de TAROM.

Compania a decis ca avionul să poarte numele „Mircea Lucescu”, alegerea având o semnificație simbolică pentru noua etapă pe care TAROM spune că o începe.

Performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valorile asociate carierei marelui antrenor și, potrivit companiei, sunt și valori considerate esențiale pentru viitorul TAROM.

„De la Seattle la București, primul Boeing 737 MAX TAROM nu călătorește doar spre noua sa casă. Călătorește alături de o echipă de oameni pentru care aviația înseamnă, deopotrivă, profesie, responsabilitate și multă pasiune”, spune Cătălin Prunariu, director de zbor TAROM.

Cine aduce avionul din Seattle în România

Ferry flight-ul, adică zborul efectuat pentru aducerea aeronavei la baza companiei, se desfășoară în două etape.

Prima etapă, Seattle – Keflavík, este operată de comandantul Cătălin Prunariu, director de zbor TAROM, alături de comandanții instructori Alexandru Scarlatescu și Alexandru Dobre.

Echipajul este completat de instructorii de zbor Viviana Negru și Daniela Cristescu, șeful de cabină Rodica Hidioșeanu și însoțitorul de bord Oana Buleac.

Cătălin Prunariu – peste trei decenii în aviație

Cătălin Prunariu are peste 30 de ani de experiență în aviație. Și-a început activitatea ca pilot sportiv la Aeroclubul României și a devenit pilot de înaltă acrobație pe Extra 300L.

Timp de 12 ani a făcut parte din formația „Hawks of Romania”.

În cei 17 ani petrecuți la TAROM a fost, pe rând, copilot, comandant, instructor și examinator pe ATR, iar ulterior a devenit comandant de Boeing 737.

Alexandru Scarlatescu – 14.000 de ore de zbor

Comandantul instructor Alexandru Scarlatescu are 18 ani de experiență la TAROM și aproximativ 14.000 de ore de zbor.

Înainte de aviația civilă a fost pilot militar pe C-130 Hercules.

Alexandru Dobre – de la aerodromul Clinceni la Boeing 737

Alexandru Dobre este comandant instructor Boeing 737 și lucrează la TAROM de 17 ani. Are aproximativ 14.000 de ore de zbor.

Pasiunea pentru aviație a început în copilărie, când mergea la aerodromul Clinceni împreună cu tatăl său, pilot. La 16 ani a devenit pilot sportiv, iar ulterior a ajuns instructor pentru noua generație de piloți TAROM.

Prima aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Mircea Lucescu”

Și echipajul de cabină are povești de zeci de ani în TAROM

Viviana Negru este instructor de zbor și lucrează la TAROM din 2009. Are peste 10.000 de ore de zbor și a lucrat pe aeronave ATR, Boeing 737 și Airbus A310.

Daniela Cristescu este instructor de zbor și are 21 de ani în companie. A început această carieră la 26 de ani, inspirată de mama sa, care a lucrat timp de 32 de ani în aviație.

Rodica Hidioșeanu este șef de cabină și are 31 de ani la TAROM și peste 15.000 de ore de zbor. Pentru ea, aducerea noului Boeing 737 MAX reprezintă încununarea unui drum început în 1995.

Oana Buleac este însoțitor de bord și lucrează de aproape două decenii la TAROM. Pentru ea, momentul are și o semnificație de familie: tatăl său, fost comandant instructor TAROM, a adus în România, în 1994, un Boeing 737-300.

Peste trei decenii mai târziu, Oana participă la aducerea unei noi generații de aeronave în flota companiei.

Al doilea echipaj va aduce avionul de la Keflavík la București

A doua etapă a zborului, Keflavík – București, va fi operată de comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic.

Lor li se alătură șefii de cabină Diana Barboi și Antonia Vovec și însoțitorii de bord Andreea Otava și Alin Rizu.

Alexandru Fodor are 22 de ani la TAROM și aproximativ 16.000 de ore de zbor, dintre care peste 12.000 ca și comandant. Este comandant instructor examinator pe Boeing 737 și comandant al detașamentului B737.

Bogdan Rolnic, comandant instructor Boeing 737, are peste 17.000 de ore de zbor și face parte din echipa TAROM din 2007. Și-a început cariera pe MD-80, după care a continuat pe Boeing 737.

Cine se află în echipajul de cabină

Diana Barboi este șef de cabină și lucrează la TAROM din 2008. Are aproximativ 13.000 de ore de zbor și descrie profesia drept un echilibru între responsabilitate și empatie.

Antonia Vovec este angajată a companiei din 2017 și are aproximativ 7.000 de ore de zbor. Spune că pasiunea pentru aviație a început în copilărie, la Aeroportul Băneasa.

Andreea Otava lucrează de aproximativ 10 ani la TAROM și are peste 7.000 de ore de zbor.

Alin Rizu face parte din echipa TAROM de aproximativ patru ani. Înainte de activitatea ca însoțitor de bord, a lucrat în Biroul de Operațiuni Sol, experiență care i-a oferit o perspectivă asupra etapelor și oamenilor implicați în realizarea unui zbor.

A doua aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Ivan Patzaichin”

Patru specialiști tehnici verifică aeronava înainte de preluare

Preluarea primului Boeing 737 MAX nu este doar responsabilitatea echipajelor de zbor. Patru experți din zona tehnică TAROM fac parte din echipa care participă la preluarea aeronavei.

Costinel Bucur lucrează din 2019 în Departamentul de Întreținere Linie, Secția Boeing, după ce și-a început activitatea în zona laboratoarelor electronice și a componentelor de bord. În 2026 a finalizat pregătirea pentru Boeing 737 MAX.

Lilian Carac, șef Birou Componente, face parte din echipa tehnică din 2018. Din 2022 coordonează activitatea Biroului Componente, inclusiv documentația tehnică, programele de întreținere și suportul tehnic pentru organizația de mentenanță.

Participarea sa la preluarea noului Boeing este prima experiență de acest fel și presupune, între altele, analiza și verificarea documentelor tehnice aferente livrării aeronavei.

Răzvan Văcăreanu, Boeing Engineering Manager, a fost implicat încă de la început în proiectul de introducere în flotă a noilor aeronave Boeing 737 MAX.

Marin Ionuț Bogdan, inginer și șef de tură Line Maintenance în cadrul TAROM Tehnic, lucrează în companie din august 2009. Pentru el, preluarea noului Boeing 737 MAX este prima experiență de acest fel și reprezintă încununarea anilor de muncă dedicați aviației și companiei.

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