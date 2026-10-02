 Derapaj grav la petrecerea Antena 1. Mesaj vulgar afișat la adresa Pro TV în fața clienților și agențiilor de publicitate | adevarul.ro
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Derapaj grav la petrecerea Antena 1. Mesaj vulgar afișat la adresa Pro TV în fața clienților și agențiilor de publicitate

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La petrecerea anuală a Antenei 1, organizată joi, 1 octombrie, pe ecranele evenimentului a apărut un mesaj vulgar la adresa principalului rival, Pro TV.

Mesaj vulgar
Mesajul postat în fața a sute de oameni Foto: Captură video

Întâmplarea a avut loc joi, la un eveniment corporate la care participau angajați ai trustului, reprezentanți ai agențiilor de publicitate și ai companiilor care cumpără publicitate în cadrul Antena Group.

Pe unul dintre ecranele amplasate la petrecere a fost afișată fotografia directorului general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, însoțită de mesajul vulgar: „ProTV să ne belească p*****. Textul a fost complet necenzurat.

Momentul ar fi avut loc după ora 21.00, spre finalul evenimentului, care a început în jurul orei 13.00.

 Antena 1 spune că nu este vorba de o poziţie a grupului, ci de „o glumă neinspirată făcută cu AI”.  

Mesajul ar fi rămas pe ecran doar câteva secunde, iar angajatul responsabil ar fi fost sancționat.

„Ieri, Antena 1 a sărbătorit 33 de ani printr-un eveniment special, care a adus împreună angajaţi, vedete, parteneri şi clienţi, într-o atmosferă de sărbătoare, cu multe momente frumoase şi emoţie. A fost o seară despre oamenii care au construit şi continuă să scrie povestea Antena 1 şi despre bucuria de a celebra împreună această aniversare. Le mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături şi au făcut parte dintr-o zi atât de importantă pentru noi. Din păcate, evenimentul a inclus şi un moment nepotrivit: o glumă complet neinspirată, realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale de către un coleg. Ne delimităm categoric de acest gest. Regretăm sincer cele întâmplate. Dincolo de acest incident, rămân bucuria unei seri care ne-a adus împreună şi recunoştinţa faţă de toţi cei care fac parte din povestea noastră. După 33 de ani, mergem mai departe cu aceeaşi energie, cu respect pentru publicul nostru şi cu încredere în oamenii care, zi de zi, dau viaţă Antena 1”, precizează Antena Group pentru Pagina de Media.

Incidentul vine într-o perioadă în care competiția dintre cele două mari televiziuni comerciale este extrem de intensă.

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