Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva

Firma a pus un detectiv pe urmele lui și l-a concediat pentru că juca fotbal în concediul medical. Instanța a decis însă altfel, iar acum trebuie să-i plătească 12 salarii.

Instanța l-a despăgubit Foto: Shutterstock

Un italian concediat pentru că a jucat fotbal când era în concediu medical a câștigat procesul cu firma. Instanța i-a dat despăgubiri de 12 salarii, dar nu și locul de muncă înapoi.

Mario are 50 de ani și locuiește în Bergamo, potrivit Mediafax. Avea o funcție de conducere într-o firmă metalurgică. Cu șapte luni înainte de concediere, bărbatul fusese diagnosticat cu scleroză multiplă.

Urmărit de un detectiv privat

Firma l-a dat afară în martie 2024, pentru motive disciplinare. Angajatorul a plătit un detectiv privat să-l urmărească în perioada concediului medical.

În notițele detectivului apăreau geanta de sport, vestiarul, mănușile de portar și chiar berea băută după meci.

Compania nu știa însă situația medicală completă a angajatului. Pe lângă scleroza multiplă, Mario suferă de anxietate, iar diagnosticul îi agravase starea.

Psihologii îl sfătuiseră să nu se închidă în casă și să continue activitățile care îi făceau bine. Bărbatul a explicat acest lucru abia după ce firma i-a trimis acuzațiile. Concedierea a fost totuși menținută, iar el a contestat-o în instanță.

Ce a decis judecătoarea

Potrivit judecătoarei, sportul în concediul medical e abatere gravă doar dacă agravează boala sau e incompatibil cu ea.

Expertul numit de instanță a exclus ambele variante. El a invocat studii despre beneficiile mișcării în bolile neurologice și psihice.

Instanța a considerat întemeiată o altă acuzație: pe 16 februarie, Mario plecase de la birou. El a pus episodul pe seama unei crize emoționale.

Fapta nu justifica concedierea, dar a fost suficientă pentru ca judecătoarea să respingă reîncadrarea.

Astfel, bărbatul va primi 12 salarii lunare, fiecare de 6.000 de euro brut.

Între timp, Mario și-a găsit un alt loc de muncă. Joacă în continuare fotbal în sală, joi seara sau ori de câte ori are ocazia.