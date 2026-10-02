Papa Leon ar fi cerut oprirea execuției lui Christa Pike, deținuta din SUA care a supraviețuit injecției letale

Papa Leon al XIV-lea ar fi intervenit pe lângă autoritățile americane pentru oprirea execuției lui Christa Pike, femeia condamnată la moarte în statul Tennessee. Biserica Catolică se opune pedepsei cu moartea, iar Papa Leon al XIV-lea a reafirmat această poziție în aprilie.

Papa Leon. Foto: Profimedia

Informația a fost publicată de La Repubblica și dpa, însă Vaticanul nu a confirmat oficial demersul. Potrivit relatării, Sfântul Scaun nu ar fi primit un răspuns din partea autorităților americane înainte de tentativa de execuție.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie executată miercuri, 30 septembrie, prin injecție letală. Ea ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani.

Procedura nu a avut însă rezultatul așteptat. Pike a primit două doze de pentobarbital, dar a rămas în viață. Potrivit avocaților săi, femeia a rămas conștientă și a continuat să respire după administrarea substanței. Ulterior, a fost transportată la spital, unde se afla în stare critică și primea îngrijiri medicale.

Pike fusese condamnată la moarte pentru uciderea, în 1995, a colegei sale Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Christa Pike avea 18 ani în momentul crimei.

În urma eșecului execuției, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile programate pentru restul anului 2026 și a dispus o verificare independentă a procedurii.

Papa Leon al XIV-lea se opune pedepsei capitale

Biserica Catolică se opune pedepsei cu moartea, iar Papa Leon al XIV-lea a reafirmat această poziție în aprilie, într-un mesaj transmis la un eveniment organizat de Universitatea DePaul. Suveranul Pontif a subliniat atunci că dreptul la viață reprezintă fundamentul tuturor drepturilor omului și că demnitatea umană nu dispare nici după comiterea unor infracțiuni foarte grave.

În cazul lui Christa Pike, trei episcopi catolici din Tennessee i-au cerut anterior guvernatorului Bill Lee să oprească execuția. După tentativa eșuată, episcopii catolici și cei episcopalieni din stat au solicitat din nou ca pedeapsa cu moartea să fie comutată și să nu mai existe o a doua încercare de executare.