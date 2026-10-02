 Dulceața de morcovi, rețeta unui călugăr de la Mănăstirea Dervent. Ingredientul care îi dă un gust aparte | adevarul.ro
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Dulceața de morcovi, rețeta unui călugăr de la Mănăstirea Dervent. Ingredientul care îi dă un gust aparte

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Morcovii pot fi transformați într-o dulceață aromată, cu o combinație neobișnuită de ingrediente. Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent, din județul Constanța, propune o rețetă în care rondelele de morcov sunt fierte lent cu zahăr și suc natural de portocale, iar aroma este completată de lămâie și cuișoare.

Dulceață de morcovi cu suc de portocale. Rețeta călugărească de la Mănăstirea Dervent
Dulceață de morcovi cu suc de portocale. Rețeta călugărească de la Mănăstirea Dervent Foto: Foto: FB/Efrem Băndărică

Pentru această rețetă sunt necesare 3 kilograme de morcovi, 1,5 kilograme de zahăr și 2 litri de suc natural de portocale, obținut din portocale cumpărate din Grecia. Se mai folosesc sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare.

Cum se prepară dulceața de morcovi

Se aleg morcovi sănătoși. Aceștia se curăță, se spală și se taie în rondele cât mai uniforme. Feliile nu trebuie să fie nici prea subțiri, pentru a nu se zdrobi în timpul fierberii, dar nici prea groase.

Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent
Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent Foto: FB/Efrem Băndărică

Rondelele de morcov se pun într-o cratiță încăpătoare. Se adaugă cele 1,5 kilograme de zahăr și cei 2 litri de suc natural de portocale. 

„Se adaugă sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare”, spune bucătarul Efrem Băndărică.

Cratița se pune la foc mic, iar dulceața se lasă să fiarbă încet. Compoziția trebuie amestecată din când în când, cu grijă, pentru ca rondelele de morcov să nu fie zdrobite.

Dulceața se fierbe până când morcovii devin fragezi, lucioși și ușor translucizi, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat.

Cum se verifică dacă dulceața este gata

Pentru a verifica consistența siropului se face proba pe o farfurioară rece. 

„Dacă siropul rămâne legat după răcire și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata. Cuișoarele se scot înainte de umplerea borcanelor. Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine și se lasă să se răcească lent”, spune călugărul bucătar Efrem Băndărică.

Rezultatul este o dulceață cu rondele de morcov lucioase, în care gustul dulce este completat de aroma citricelor și de nota discretă a cuișoarelor.

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