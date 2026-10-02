 Nicușor Dan în fotografiile „identice” cu Trump și liderii din Balcani. Cotroceniul reclamă „un fake” | adevarul.ro
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Foto Nicușor Dan în fotografiile „identice” cu Trump și liderii din Balcani. Cotroceniul reclamă „un fake”

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Mai multe fotografii cu Donald Trump alături de lideri din Balcani, printre care și Nicușor Dan au declanșat un val de teorii ale conspirației și ironii pe rețelele sociale. Motivul: președintele american apare în aceeași poziție în fiecare cadru, cu același zâmbet și cu degetul mare ridicat.

Fotografii șefi de stat cu Trump
Fotografiile au devenit ținta ironiilor Foto: Colaj

 Fotografiile realizate la recepția oferită de Donald Trump pentru liderii prezenți la Adunarea Generală a ONU au căpătat vineri o viață proprie pe internet. Internauții au început să pună imaginile una lângă alta și au remarcat un element neobișnuit: în mai multe dintre ele, persoanele de lângă Donald Trump se schimbă, însă poziția președintelui american rămâne aproape identică. Același zâmbet larg, corpul în aproximativ aceeași poziție și, mai ales, mâna dreaptă cu degetul mare ridicat, scrie Mediafax.  

Presa din regiune a remarcat aceeași asemănare în fotografiile lui Trump cu premierul Kosovo, Albin Kurti, premierul Albaniei, Edi Rama, și premierul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski.

„Este chiar Trump?”

Comparațiile au fost suficiente pentru apariția unei teorii care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale: liderii balcanici nu s-ar fi fotografiat cu Donald Trump, ci cu o figură de ceară, un manechin sau chiar un decupaj din carton.

Fotografii Trump cu liderii din Balcani (3) jpg
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Fotografii Trump cu liderii din Balcani (3) jpg Foto: X

Nu există însă dovezi care să susțină această ipoteză.

Informațiile disponibile indică faptul că fotografiile au fost realizate în cadrul recepției organizate de Trump pentru liderii mondiali, la New York.

Evenimentul apare inclusiv în programul oficial al președintelui american, recepția pentru liderii participanți la Adunarea Generală ONU fiind programată în seara de 22 septembrie la Lotte New York Palace.

Mai mult, există și fotografii din aceeași serie în care poziția lui Trump diferă vizibil. Una dintre imaginile distribuite este cea cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, în care liderul american nu mai apare exact în postura devenită virală.

Analiza comparativă a imaginilor arată că Donald Trump nu se află într-o poziție perfect identică în toate cadrele. Există diferențe fine de postură, expresie, orientare a capului și poziție a mâinii, ceea ce contrazice ideea că ar fi fost folosită aceeași imagine „lipită” peste fotografii diferite.

Internetul a dus însă gluma mai departe. O fotografie cu premierul Kosovo, Albin Kurti, și soția sa a fost modificată astfel încât Donald Trump să apară literalmente sub forma unui panou de carton în mărime naturală, sprijinit în mijlocul încăperii. Imaginea este un meme și nu fotografia originală.În cadrul original, Kurti apare alături de adevăratul Donald Trump.

Teoria a ajuns și în România după fotografia lui Nicușor Dan

Valul de comparații s-a extins vineri și în spațiul online românesc, după ce președintele Nicușor Dan a publicat o fotografie în care apare alături de Donald Trump și Mirabela Grădinaru.

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Foto: X
O fotografie în care Trump are faţa portocalie a stârnit un val de glume

Fotografia a fost făcută la aceeași recepție de la New York, iar Nicușor Dan a publicat-o pe 2 octombrie, la mai bine de o săptămână după eveniment, scrie News.

Președintele a transmis că a fost „o onoare” să îl întâlnească pe Trump și a vorbit despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA.

Imediat, pe rețelele sociale din România au început să fie distribuite colaje cu fotografiile lui Trump alături de diferiți lideri.

În unele discuții, utilizatorii au susținut că fotografia lui Nicușor Dan ar putea fi falsă tocmai pentru că Trump pare aproape identic cu cel din cadrele cu Kurti, Rama sau alți lideri.

Reacția Administrației Prezidențiale: Este un fake

Administraţia Prezidenţială reclamă, vineri seară, „un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic” al fotografiilor care au fost făcute cu ocazia recepţiei tradiţionale oferite în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Î

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice", au transmis, vineri seară, oficialii Administraţiei Prezidenţiale, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit instituţiei citate, cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate şi eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanţele ţărilor participante.

O postare distribuită pe Facebook susţine că preşedintele american Donald Trump nu a fost, de fapt, alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, în fotografia de la New York, fiind vorba despre o machetă.

Postarea distribuie şi fotografia postată pe Facebook de către premierul din Kosovo, Albin Kurti, cadrul fiind asemănător.

Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, vineri, o imagine în care se află, împreună cu Mirabela Grădinaru, alături de preşedintele SUA, Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU, şeful statului arătând că ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi.

„Statele Unite se pot baza pe România", a transmis preşedintele.

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