 Parcarea de la Sosiri a Aeroportului Otopeni se închide de miercuri, 19 august. Ce alternative au pasagerii | adevarul.ro
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Parcarea de la Sosiri a Aeroportului Otopeni se închide de miercuri, 19 august. Ce alternative au pasagerii

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Parcarea de la Sosiri a Aeroportului „Henri Coandă” va fi închisă temporar de miercuri, 19 august. Măsura va afecta 588 de locuri de parcare, care vor deveni indisponibile până la finalizarea investiției.

Parcarea de la Sosiri se închide temporar. FOTO: CNAB
Parcarea de la Sosiri se închide temporar. FOTO: CNAB

Pasagerii care ajung la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” trebuie să țină cont de o schimbare importantă începând de miercuri, 19 august. Parcarea supraetajată din fața Terminalului Sosiri se închide temporar, până la începutul anului viitor, pentru lucrări de modernizare și consolidare, iar cele 588 de locuri pe care le oferă în prezent nu vor mai fi disponibile până la finalizarea investiției.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că lucrările care au intrat în etapa intervențiilor importante asupra structurii de rezistență. Investiția a început în luna aprilie, când echipele au intervenit la cele două niveluri superioare ale parcării.

„În prima etapă, care a început în luna aprilie, s-au executat lucrări la cele două niveluri superioare ale parcării. A doua etapă, care începe miercuri, presupune restricţionarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când se va finaliza investiţia. Astfel, începând de miercuri, 19 august, parcarea Sosiri se va închide temporar, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecţionate către celelalte parcări ale aeroportului”, arată CNAB.

Lucrări la structura de rezistenţă

Parcarea de la Sosiri a fost construită în 2003, iar în timp au apărut degradări atât la structura clădirii, cât și la fațade, fiind constatate deteriorări ale plafonului, stâlpilor și pardoselii.

După finalizarea lucrărilor, parcarea va avea un sistem de cadre metalice prevăzute cu amortizori, montate pe ansamblurile centrale, pentru îmbunătățirea rezistenţei clădirii în cazul unui cutremur.

Proiectul include și consolidarea fundațiilor, construirea unor grinzi de legătură și ranforsarea integrală a elementelor structurale verticale. În paralel, constructorii vor reface hidroizolațiile, instalațiile electrice, tubulatura și canalizările pentru apa pluvială.

Lucrările ar urma să se încheie la începutul anului viitor, când parcarea de la Sosiri va reveni în circuit.

De unde vor fi preluați pasagerii

În perioada în care parcarea este închisă, pasagerii trebuie să folosească celelalte parcări ale aeroportului. Accesul către principalele mijloace de transport se va face prin traseele marcate și semnalizate special în incinta aeroportului.

Stația de taxi și zona destinată serviciilor de ride-sharing se află în fața Terminalului Plecări. Tot acolo opresc și autobuzele liniilor 100 și 442, care folosesc exclusiv stația comună Plecări de la aeroport.

Pasagerii care au nevoie de transport public vor găsi trasee semnalizate către gara CFR, stația STB, zona de taxi și cea destinată serviciilor de ride-sharing.

Peste 1.000 de locuri, în această toamnă

Înainte ca parcarea de la Sosiri să fie redeschisă, aeroportul va încerca să compenseze o parte din locurile pierdute. În prezent, Aeroportul „Henri Coandă” are 2.226 de locuri în parcările publice. Odată cu închiderea parcării de la Sosiri, care include parterul, mezaninul și etajul, 588 dintre acestea devin indisponibile.

Soluția pregătită de CNAB este o parcare nouă, care ar urma să fie dată în folosință în această toamnă. Aceasta se află în apropierea clădirii Sosiri și va avea patru niveluri, cu o capacitate totală de 1.019 locuri.

parcare sosiri Henry Coanda proiect02 foto CNAB jpeg
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parcare sosiri Henry Coanda proiect02 foto CNAB jpeg

Reprezentanții CNAB spun că au fost deja începute procedurile pentru construirea altor două parcări, fiecare cu câte patru niveluri. Împreună, acestea ar urma să ofere peste 1.600 de locuri suplimentare.

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