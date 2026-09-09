Numele lui Mircea Lucescu, un „brand” înregistrat oficial la OSIM. Peste 1.000 de produse și servicii apar în cererea lui Răzvan Lucescu

Numele lui Mircea Lucescu ar putea deveni un brand protejat oficial de familia sa. La câteva luni după dispariția marelui antrenor, fiul său, Răzvan Lucescu, a făcut demersuri la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru a înregistra două mărci care poartă numele tatălui său: „Mircea Lucescu” și „Il Luce”.

Mircea Lucescu și fiul său, Răzvan Foto: Profimedia

Cererea a fost depusă pe 11 august, iar documentele includ o listă impresionantă de produse și servicii. În total, sunt menționate 1.027 de categorii, grupate în opt clase de clasificare. Prin această procedură, familia urmărește să obțină drepturi asupra folosirii comerciale a numelui celebrului tehnician.

Practic, înregistrarea unei astfel de mărci poate împiedica alte persoane sau companii să folosească numele „Mircea Lucescu” ori apelativul „Il Luce” pentru a promova și comercializa anumite produse sau servicii fără acordul titularului.

Primele două pagini ale cererii depuse de Răzvan Lucescu la OSIM Foto: OSIM

Lista depusă la OSIM acoperă domenii extrem de diferite

Printre produsele și activitățile incluse se află băuturi alcoolice precum vodca și whisky-ul, costume, mănuși de baie și băuturi pe bază de fructe. În document apar inclusiv servicii precum realizarea de materiale publicitare, activități de brokeraj și chiar servicii legate de exploatarea resurselor miniere.

Demersul vine după moartea lui Mircea Lucescu, care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori români din istorie, acesta a lăsat în urma sa o carieră impresionantă, dar și un nume cu o valoare importantă în plan public și comercial. Prin protejarea celor două denumiri, Răzvan Lucescu încearcă să păstreze în familie dreptul de a decide cum poate fi folosit numele fostului selecționer în scopuri comerciale. Astfel, numele „Mircea Lucescu” și celebrul apelativ „Il Luce” nu ar putea fi exploatate de alte persoane sau firme pentru propriile produse și servicii fără respectarea drepturilor obținute prin înregistrarea mărcilor.