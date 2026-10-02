Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!”

Un tânăr de 25 de ani a fost omorât în bătaie într-o parcare din Fălticeni, în urma unui conflict izbucnit după o noapte petrecută într-un club. Trei minori au fost reținuți și ulterior arestați preventiv în acest caz. Cel mai mic are 15 ani și el este și cel care a atacat primul.

Un tânăr de 25 de ani a fost omorât în bătaie de 3 minori. Foto: Facebook/Gina-Petronela Tanasa

Victima, Beniamin, își petrecuse noaptea în club alături de un prieten. Spre dimineață, între cei doi și un grup de adolescenți a izbucnit un conflict. Tinerii au părăsit clubul, însă grupul i-a urmărit până într-o parcare aflată la aproximativ 500 de metri de o secție de poliție.

Acolo, cei doi ar fi fost bătuți cu brutalitate. Beniamin a fost lovit în special în zona capului, iar leziunile suferite i-au provocat decesul.

„Hemoragia cerebrală și hemoragia internă, de acolo a provenit moartea lui”, a declarat tatăl vitreg al victimei, conform presei locale.

După ce și-ar fi dat seama că tânărul nu mai reacționează, agresorii ar fi cerut ajutor. „Sunaţi la Ambulanţă! Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!”, se aude într-o înregistrare făcută după incident.

Trei adolescenți de până în 17 ani, arestați preventiv

Cel mai mic dintre suspecți are 15 ani și a fost primul care a lovit victima. Ceilalți doi adolescenți au câte 17 ani. Toți trei au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs conflictul și contribuția fiecărui adolescent la agresiune. Camerele de supraveghere din club ar putea ajuta la reconstituirea evenimentelor care au precedat atacul.

Prietenul victimei, în vârstă de 27 de ani, a fost și el grav rănit în timpul încăierării și are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale.

Beniamin lucrase o perioadă în Franța, iar în ultima vreme se angajase la o fabrică din Fălticeni pentru a-și ajuta familia. După tragedie, locul unde a fost găsit tânărul a fost acoperit cu flori și lumânări.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un tânăr muncitor și respectuos. „A fost ca și copilul meu, a crescut cu copiii mei. Un băiat cuminte, harnic, muncitor, respectuos din cale afară”, a povestit o femeie apropiată familiei.

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.