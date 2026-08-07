 Operațiune delicată pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Două barje urmează să fie scufundate | adevarul.ro
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Video Operațiune delicată pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Două barje urmează să fie scufundate

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Autoritățile reiau vineri, 7 august, operațiunea de scufundare controlată a patru barje în apele Dunării, pe Brațul Bala. Intervenția era programată inițial pentru miercuri, dar a fost amânată de două ori. Ultima amânare a fost decisă joi seara, pentru efectuarea unor analize suplimentare și recalcularea planului de lucru.

Dunărea a ajuns la nivelul minim prognozat mai devreme. FOTO Facebook Radu Miruță
Dunărea a ajuns la nivelul minim prognozat mai devreme. FOTO Facebook Radu Miruță

UPDATE - Operațiunile au fost reluate

Intervențiile pentru redirecționarea unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche continuă. Apele Române anunță că joi a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi folosite în cadrul operațiunii.

Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și urmează să fie scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe. Fiecare operațiune este estimată să dureze între trei și patru ore.

Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, oblic față de direcția curentului. Acestea vor forma două praguri artificiale, menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Potrivit Apele Române, debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns vineri la 1.400 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric. Conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, această valoare se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

La Cernavodă, nivelul Dunării este în prezent de -218 centimetri și este estimat să ajungă la -230 de centimetri pe 13 august, ceea ce ar însemna o scădere de aproximativ 12 centimetri în următoarele șase zile.

Știre inițială

Apele Române au informat joi, după ora 18, că operațiunile de scufundare s-au amânat pentru vineri și că toate echipele și barjele sunt pregătite.

Decizia de amânare a fost luată din motive de siguranță, în contextul dificultății manevrelor pe care trebuie să le execute echipajele care poziționează barjele în zona de intervenție. Specialiștii au efectuat noi măsurători și au modificat planul inițial al operațiunii.

Cele patru barje, încărcate cu piatră, urmează să fie scufundate controlat în zona Brațului Bala, într-o încercare de a redirecționa un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și, implicit, către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Intervenția este considerată una complexă din cauza curenților puternici, a debitului redus al fluviului și a greutății mari a ambarcațiunilor.

Autoritățile subliniază că scufundarea barjelor face parte dintr-un plan mai amplu destinat creșterii debitului de apă în zona centralei nucleare. În paralel, continuă lucrările de dragare, iar la începutul săptămânii a fost detonată stânca Pârjoaia, un obstacol care afecta curgerea apei.

Măsurile sunt luate pe fondul secetei severe care a redus semnificativ debitul Dunării. La intrarea în România, fluviul a ajuns la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric consemnat în 1985.

În prezent, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este oprită, iar autoritățile încearcă să asigure necesarul de apă pentru funcționarea în siguranță a Unității 2, considerată esențială pentru echilibrul sistemului energetic național.

Situația de la Cernavodă, monitorizată

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a vorbit joi, la Digi 24, despre situația Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, explicând că estimările actuale indică posibilitatea menținerii reactorului în funcțiune încă aproximativ o săptămână, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și de lucrările aflate în desfășurare.

„În acest moment estimarea este de cinci zile, dar lucrările care se fac acum ar putea câștiga încă două-trei zile. Eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin șapte zile pentru a menține în funcțiune unitatea”, a afirmat oficialul pentru sursa citată.

În cazul în care reactorul va trebui oprit temporar, Guvernul ia în calcul activarea unor capacități de rezervă din cadrul Complexului Energetic Oltenia și, dacă situația o va impune, aplicarea unor măsuri limitate de reducere a consumului în sectorul industrial.

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