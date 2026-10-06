 Ședință de urgență la PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Grindeanu: „Sfidează matematica parlamentară” | adevarul.ro
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Ședință de urgență la PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Grindeanu: „Sfidează matematica parlamentară”

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Biroul Permanent Național al PSD se reunește marți, 6 octombrie, de la ora 14.00, la sediul central al partidului pentru a analiza desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a criticat nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a transmis că PSD nu va acorda „voturi în alb” unei noi formule de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu
Liderul PSD Sorin Grindeanu Foto: GEORGE CALIN

Sorin Grindeanu a susținut, luni, că desemnarea lui Luca Niculescu nu ține cont de configurația actuală a Parlamentului. „Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui”, a transmis liderul PSD.

Astfel, social-democrații se reunesc marți în cadrul Biroului Permanent Național pentru a decide poziția partidului față de noua nominalizare.

„Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine (nr: marți, 6 octombrie) vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că România are nevoie urgent de un guvern cu un alt program economic, care să realizeze rectificarea bugetară și să pregătească proiectul bugetului pentru anul 2027. El a avertizat însă că partidul nu va susține necondiționat o nouă construcție guvernamentală.

„Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027. Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție care să însemne o nouă aventură politică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Luca Niculescu, desemnat premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu și Nicușor Dan
Luca Niculescu și Nicușor Dan Foto: Inquam / George Călin

Șeful statului a explicat că a ales persoana despre care consideră că are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.

„Alegerea a venit în urma consultărilor. Am ales persoana cu cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că premierul desemnat va avea libertatea de a negocia cu partidele și de a stabili formula viitorului Executiv.

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