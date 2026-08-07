Radu Miruță: Scufundarea barjelor, o soluție de avarie. „Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect blocat de ani de zile”

Ministrul Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că scufundarea barjelor pe Dunăre este o soluţie de avarie prin care autorităţile încearcă să menţină în funcţiune, pentru încă „câteva zile”, Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, în condiţiile nivelului scăzut al fluviului.

Miruţă susţine că această măsură a devenit necesară deoarece soluţiile pe termen lung nu au fost realizate până acum şi afirmă că a identificat la Ministerul Transporturilor un proiect blocat de mai mulţi ani, care ar putea rezolva problema.

„Scufundarea barjelor a ajuns să fie necesară pentru că soluţiile serioase nu au fost făcute până acum. Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolvase această problemă, blocat de ani de zile şi încercăm să-l deblocăm în aceste zile”, a declarat Radu Miruţă.

Potrivit ministrului, proiectul presupune intervenţii asupra albiei Dunării, inclusiv în zona braţului Bala şi a Dunării Vechi.

„Se referă la ridicarea cotei de fund a albiei pe braţul Bala, spre Borcea. Se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa şi a scădea rezistenţa hidraulică. Se referă la un bypass între cele două braţe, mai în aval, pentru a se echilibra şi a sprijini nevoile celor care navighează. Nu s-a întâmplat treaba asta până acum”, a explicat ministrul.

În acest moment, autorităţile încearcă să câştige timp prin intervenţii punctuale, astfel încât să fie menţinută alimentarea cu apă necesară funcţionării Reactorului 2 de la Cernavodă.

„Ce încercăm acum să facem este o soluţie punctuală pentru a menţine încă câteva zile funcţional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluţii, dar de la un punct încolo nu poate”, a afirmat Miruţă.

„Pe noi ne interesează în următoarele 3-4 zile”

Întrebat dacă o eventuală creştere a nivelului Dunării în urma ploilor din amonte ar putea rezolva problema, ministrul a explicat că precipitaţiile din zonele care influenţează semnificativ debitul fluviului nu ar avea efect suficient de rapid.

„Se vede de la Apele Române că nu chiar. Ploile nu sunt în bazinul care ajută semnificativ ce se întâmplă aici. Dacă ar fi plouat prin Austria, durează vreo 20 de zile, 25 de zile până când ar ajunge efectele aici. Pe noi ne interesează în următoarele 3-4 zile”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a amintit că intervenţiile asupra zonei au început deja, inclusiv dinamitarea unei stânci, iar acum autorităţile aşteaptă efectul măsurilor aplicate.

„Uitaţi că astăzi este vineri şi, conform tuturor proiecţiilor care au fost făcute săptămâna asta, dacă nu se dinamita stânca asta, Centrala de la Cernavodă... Prin dinamitarea stâncii s-a făcut un pas. Sper ca specialiştii care au gândit propunerea cu scufundarea barjelor să se producă cum au calculat teoretic”, a spus Miruţă.

Prima barjă a fost deja scufundată în cadrul operaţiunii, în condiţii dificile, din cauza curenţilor puternici din zonă. Scopul intervenţiei este de a contribui la creşterea nivelului apei în zona necesară alimentării centralei.

A început scufundarea controlată a primei barje în Dunăre, pe Brațul Bala. Operațiunea durează până la patru ore

Miruţă: „Eu am încredere în specialişti”

Ministrul Economiei a precizat că intervenţia se bazează pe un raport tehnic elaborat de specialişti şi că ministerele implicate pun în aplicare soluţia stabilită de aceştia.

„Eu sunt la Ministerul Transporturilor, care este sprijin pentru a aduce la îndeplinire o soluţie pe baza căreia se desfăşoară toată această activitate punctuală. Eu nu sunt specialist în reţele şi software de telecomunicaţii. Sunt nişte oameni care şi-au asumat, cu propria pregătire profesională, un raport — dacă vreţi, ca de expertiză — un raport tehnic care a stat la baza şi hotărârii CNSU, care a stat la baza şi etapelor”, a explicat Miruţă.

El a enumerat etapele intervenţiei: „Pasul 1 – dinamitarea stâncii, Pasul 2 – scufundarea barjelor, Pasul paralel cu 2 şi 3 – dragarea la intersecţia braţului Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistenţa hidraulică”.

„Eu am încredere în specialişti. Suntem să ducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac”, a mai declarat ministrul.

„Trebuie să existe explicaţie pentru fiecare leu”

Radu Miruţă a fost întrebat şi despre costurile operaţiunii de scufundare a barjelor. Ministrul a spus că nu cunoaşte încă valoarea exactă, însă a cerut ca modul în care sunt cheltuiţi banii să fie transparent.

„Nu ştiu încă despre aceste costuri. Cei de la AFDJ înţeleg că au oferte, le-am cerut să aibă cel mai transparent mod cu putinţă, chiar dacă este o stare de alertă, trebuie să existe explicaţie pentru fiecare leu şi îmi imaginez că se desfăşoară conform legii”, a afirmat ministrul.

Operaţiunea are loc în contextul nivelului foarte scăzut al Dunării, care pune presiune asupra alimentării cu apă necesară funcţionării centralei de la Cernavodă. Autorităţile încearcă să evite oprirea Reactorului 2 şi să câştige timp până când condiţiile hidrologice se vor îmbunătăţi sau vor putea fi aplicate soluţiile tehnice pe termen lung.

Autoritățile au început vineri scufundarea controlată a primei dintre cele patru barje încărcate cu rocă, pe Brațul Bala. Operațiunea are ca scop redirecționarea unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche și creșterea nivelului apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă. Fiecare barjă este inundată controlat, iar scufundarea durează aproximativ trei-patru ore.

Intervenția are loc în contextul unui debit extrem de redus al Dunării. La intrarea în România, fluviul a ajuns la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, un nivel considerat critic. La Cernavodă, nivelul apei este de aproximativ -218 centimetri și este prognozat să scadă în continuare.

Cele patru barje vor forma două praguri artificiale în zona Brațului Bala, pentru a favoriza curgerea apei către Dunărea Veche. În paralel, autoritățile au intervenit asupra altor obstacole din zonă: la începutul săptămânii a fost detonată stânca Pârjoaia, iar lucrările de dragare continuă.

Măsurile sunt necesare pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Unitatea 1 este în prezent oprită, iar autoritățile încearcă să evite oprirea celui de-al doilea reactor, în condițiile în care centrala are nevoie de un debit suficient de apă pentru răcire. Oficialii estimează că intervențiile din teren ar putea câștiga câteva zile pentru funcționarea Unității 2.