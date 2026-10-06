Petrișor Peiu: „Avem o majoritate pentru alegeri anticipate”. Avertismentul transmis președintelui Nicușor Dan

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți că, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că există o majoritate parlamentară favorabilă organizării de alegeri anticipate.

Petrişor Peiu i-a transmis un mesaj președintelui Nicuşor Dan Foto: Mediafax

„Avem o majoritate care poate fi probată și anume majoritatea pentru alegeri anticipate. Și, din ce spun partidele politice, avem o majoritate în acest sens”, a afirmat, într-o conferință de presă susținută la Parlament, petrișor Peiu, citat de Agerpres.

Întrebat despre posibilitatea ca AUR să susțină un eventual Guvern Niculescu, liderul senatorilor formațiunii a respins scenariul, apreciind că șansele sunt inexistente.

„Ne menținem la probabilitatea zero. Este evenimentul improbabil”, a spus acesta.

Peiu a susținut că discuția purtată luni la Palatul Cotroceni nu s-a desfășurat sub forma unor consultări propriu-zise, deoarece delegația AUR i-a cerut președintelui să își argumenteze declarațiile referitoare la partid.

„Ar fi trebuit să fie niște consultări, dar n-au avut loc pentru că i-am solicitat domnului președinte să justifice afirmațiile făcute”, a declarat senatorul AUR.

Acesta a contestat afirmația potrivit căreia AUR ar pune în pericol stabilitatea financiară a statului, argumentând că partidul nu a participat la guvernare și că programul său include măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare.

Petrișor Peiu a mai afirmat că AUR respectă prevederile celor trei tratate care definesc orientarea euro-atlantică a României: Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

„Ne propunem să nu ne abatem cu nicio virgulă de la aceste trei tratate”, a spus el.

„Dacă va continua să semene vânt, va culege furtună”

Liderul senatorilor AUR a criticat rolul pe care, în opinia sa, președintele îl asumă în procesul de formare a unei majorități parlamentare și desemnare a premierului.

„Dacă va continua să semene vânt, va culege furtună”, i-ar fi transmis Peiu șefului statului, adăugând că desemnarea unui premier în afara propunerilor partidelor ar reprezenta, în opinia sa, „o alunecare spre situația din deceniul patru al secolului trecut, adică dictatura Carol al II-lea”.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a declarat că o eventuală participare a AUR la guvernare ar putea afecta relațiile României cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în raport cu Uniunea Europeană.

Amintim că, tot marți, George Simion liderul AUR, a reluat demersul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și a anunțat că le va transmite parlamentarilor PSD tabelul necesar pentru strângerea semnăturilor.