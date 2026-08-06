 Patru barje vor fi scufundate în Dunăre pentru a crește debitul către centrala de la Cernavodă. Curenții au împiedicat ieri procesul | adevarul.ro
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Patru barje vor fi scufundate în Dunăre pentru a crește debitul către centrala de la Cernavodă. Curenții au împiedicat ieri procesul

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Patru barje vor fi scufundate în apele Dunării, joi, 6 august, pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă, după ce intervenția, programată inițial pentru miercuri după-amiază, a fost amânată cu o zi.

Dunărea a ajuns la nivelul minim prognozat mai devreme
Dunărea a ajuns la nivelul minim prognozat mai devreme

Sistemul energetic național se confruntă cu o perioadă dificilă, pe fondul scăderii accentuate a debitului Dunării. Fluviul a ajuns la nivelul minim prognozat (1.400 metri cubi pe secundă) mai devreme decât estimaseră autoritățile, amplificând îngrijorările privind impactul asupra producției hidroenergetice și a navigației.

În aceste condiții, instituțiile responsabile caută soluții pentru menținerea condițiilor de exploatare pe sectorul afectat. Printre măsurile analizate se află și reluarea operațiunilor de scufundare controlată a unor barje, metodă folosită pentru dirijarea curenților și facilitarea circulației apei în zonele critice.

Scufundarea barjelor de pe brațul Bala, amânată pentru joi din cauza condițiilor din teren

Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje pregătite pentru redirecționarea unui volum mai mare de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost reprogramată pentru joi, potrivit unui anunț făcut miercuri de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Intervenția, prevăzută inițial pentru miercuri, face parte din planul autorităților de a crește debitul Dunării pe sectorul care alimentează centrala, în contextul nivelurilor reduse înregistrate pe fluviu.

Amânarea a fost decisă din motive de siguranță, după ce specialiștii au constatat că intensitatea curenților din zona brațului Bala nu permite desfășurarea în condiții optime a lucrărilor.

Proiectul presupune utilizarea barjelor încărcate cu piatră pentru realizarea unui prag artificial care să favorizeze transferul unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche.

Momentul exact al intervenției va fi stabilit de Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice din teren.

În paralel, lucrările de optimizare a circulației apei continuă și pe Dunărea Veche, unde sunt executate operațiuni de dragare. Demersurile urmăresc reechilibrarea distribuției debitului între cele două brațe ale fluviului și asigurarea unui aport suficient de apă pentru funcționarea în condiții normale a Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă.

Specialiștii atrag atenția că amplasarea precisă a barjelor este esențială pentru eficiența proiectului, iar impactul asupra calității apei este monitorizat permanent pe durata intervențiilor.

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