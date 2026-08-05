Patru barje vor fi scufundate în Dunăre pentru a crește debitul de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă

Patru barje vor fi scufundate în apele Dunării, miercuri, 5 august, pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Se estimează că scufundarea va avea loc după ora 14:00.

Materialul rezultat în urma spargerii mecanizate a stâncii cu două excavatoare a fost încărcat în aceste barje.

„După 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă”, au precizat oficialii Apele Române.

Marţi după-amiază, specialiştii anunţau că „nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, în urma dislocării stâncii obţinându-se iniţial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o uşoară creştere cu 2 centimetri”, scrie News.ro.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat că soluția privind scufundarea barjelor a fost propusă de specialiștii de la Apele Române, care au căutat variante pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă din Dunăre către brațul care alimentează zona Cernavodă.

„E analizată și situația scufundării a 4 barje”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, ideea este realizarea unei bariere suplimentare care să limiteze debitul direcționat către brațul Bala și să împingă mai multă apă către Dunărea Veche și, implicit, către zona Cernavodă.

Luni, 3 august, Forțele Navale Române au finalizat detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă pentru a mări debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.

La misiune au participat peste 100 de militari și au fost mobilizate 16 mijloace tehnice. Scafandrii au amplasat sub apă 180 de kilograme de material explozibil şi, după detonare, au anunţat că au fost dislocaţimatru metri de rocă.

La o zi după, Miruță a transmis că, în dreptul Centralei de la Cernavodă, nivelul Dunării este cu doi centimetri mai mare decât în ziua precedentă, în ciuda prognozelor care indicau o scădere de doi centimetri.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r - luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Radu Miruță.