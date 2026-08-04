„E analizată scufundarea a patru barje”. Soluțiile ministrului Radu Miruță pentru creșterea debitului Dunării spre Cernavodă

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a declarat că autoritățile analizează noi măsuri pentru creșterea debitului de apă care ajunge la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia.

Soluția a fost propusă de specialiștii de la Apele Române, care au căutat variante pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă din Dunăre către brațul care alimentează zona Cernavodă, a explicat Radu Miruță la Digi 24.

Ministrul a explicat că stânca detonată funcționa ca un obstacol natural care favoriza curgerea apei spre brațul Bala, iar eliminarea acesteia a fost realizată cu sprijinul militarilor din Forțele Navale. Operațiunea a implicat 180 de kilograme de explozibil și a fost pregătită astfel încât să poată fi executată în condiții de siguranță.

„S-a văzut un plus de 4 cm”

Primele efecte au început deja să fie observate. Ministrul a afirmat că, potrivit informațiilor primite de la conducerea Nuclearelectrica, nivelul apei în zona prizelor centralei a crescut cu aproximativ patru centimetri după intervenție.

„S-a văzut un plus de 4 cm”, a declarat Radu Miruță, apreciind că rezultatul este important în contextul în care nivelul apei scădea constant în ultimele zile.

Pe lângă detonarea stâncii, autoritățile iau în calcul și alte măsuri pentru combaterea efectelor secetei.

„E analizată și situația scufundării a 4 barje”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, ideea este realizarea unei bariere suplimentare care să limiteze debitul direcționat către brațul Bala și să împingă mai multă apă către Dunărea Veche și, implicit, către zona Cernavodă.

Două drage lucrează permanent la decolmatarea albiei

În paralel, două drage lucrează permanent la decolmatarea albiei, atât în zona Bala, cât și în apropierea Cernavodă. Totodată, este analizată reluarea unui proiect al Ministerului Transporturilor, început anterior și blocat din 2024, care prevedea lucrări de dragare și regularizare a cursului Dunării pentru redistribuirea debitelor.

Miruță a precizat că deciziile finale vor fi luate pe baza analizelor realizate de hidrologii de la Apele Române, care evaluează impactul măsurilor deja implementate și eficiența soluțiilor aflate în discuție.