Ce se întâmplă dacă se agravează criza energetică. Bușoi exclude limitarea consumului populației

România continuă să direcționeze surplusul de energie produs în timpul zilei către capacități de stocare din Bulgaria, în condițiile în care infrastructura națională de baterii este încă insuficient dezvoltată. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, se pregătesc măsuri pentru accelerarea investițiilor în stocare.

Cristian Bușoi a dat asigurări, într-un interviu la Digi24, că populația nu va fi afectată de eventuale limitări ale consumului pe fondul crizei energetice.

Potrivit oficialului, România dispune în prezent de aproximativ 1.000 MW în sisteme de stocare, mult sub necesarul estimat de circa 5.000 MW. În perioadele cu producție ridicată din surse fotovoltaice, o parte din excedent este stocată în baterii aflate în sudul țării și în statele vecine.

Bușoi a explicat că Bulgaria a avansat mai rapid în dezvoltarea capacităților de stocare după ce a încurajat investițiile private și accesul la finanțare, în timp ce proiectele din România au fost încetinite de proceduri administrative și de birocrație.

Noi reguli pentru proiectele fotovoltaice

Ministerul Energiei pregătește modificări legislative care vor condiționa aprobarea noilor parcuri fotovoltaice de existența unor sisteme de stocare atașate, spune secretarul de stat. În paralel, Executivul intenționează să simplifice procedurile de autorizare pentru dezvoltatorii care doresc să adauge baterii proiectelor deja existente.

Autoritățile estimează că situația se va îmbunătăți în următorii ani, odată cu intrarea în funcțiune a unor noi capacități de producție, inclusiv centralele de la Mintia și Iernut.

„Populația nu va fi afectată”

În contextul preocupărilor privind securitatea energetică și posibilele efecte ale scăderii debitului Dunării asupra Centralei Nucleare de la Cernavodă, Cristian Bușoi a afirmat că eventualele măsuri de reducere a consumului nu vor viza gospodăriile.

„Populația nu va fi niciodată afectată. Nu se vor face limitări de consum către consumatorii casnici”, a declarat secretarul de stat, precizând că eventualele restricții ar putea fi aplicate doar marilor consumatori industriali și numai în anumite intervale de vârf.

Situația de la Cernavodă, monitorizată

Referindu-se la Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, Bușoi a spus că estimările actuale indică posibilitatea menținerii reactorului în funcțiune încă aproximativ o săptămână, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și de lucrările aflate în desfășurare.

„În acest moment estimarea este de cinci zile, dar lucrările care se fac acum ar putea câștiga încă două-trei zile. Eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin șapte zile pentru a menține în funcțiune unitatea”, a afirmat oficialul pentru sursa citată.

În cazul în care reactorul va trebui oprit temporar, Guvernul ia în calcul activarea unor capacități de rezervă din cadrul Complexului Energetic Oltenia și, dacă situația o va impune, aplicarea unor măsuri limitate de reducere a consumului în sectorul industrial.