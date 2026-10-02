 Român de 16 ani, „creierul” unei rețele de hackeri. Adolescentul a fost arestat în Spania | adevarul.ro
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Român de 16 ani, „creierul” unei rețele de hackeri. Adolescentul a fost arestat în Spania

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Un adolescent român de 16 ani, stabilit în provincia Alicante, a fost identificat de anchetatorii spanioli drept principalul administrator al grupării de hackeri KillSec, suspectată că a comis sute de atacuri informatice asupra unor companii și instituții din întreaga lume.

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Gruparea este suspectată că a comis sute de atacuri informatice Foto: Shutterstock

Garda Civilă Spaniolă și Poliția Catalană (Mossos d'Esquadra) au participat la o operațiune internațională în urma căreia gruparea KillSec a fost destructurată. Hackerii au lansat sute de atacuri cibernetice în ultimii doi ani, după care au cerut răscumpărări pentru a permite victimelor să recupereze informațiile pe care le blocaseră sau le furaseră, scrie presa spaniolă.

În Spania a fost depusă o singură plângere, de compania publică de construcții a Generalitat de Catalunya, Infraestructuras de la Generalitat. Hackerii au cerut 15 milioane de dolari, echivalentul a 13,3 milioane de euro, în criptomonede, pentru a nu face publice datele și pentru a permite recuperarea acestora.

O eroare i-a condus pe anchetatori la adolescentul român

Anchetatorii au identificat un român în vârstă de 16 ani, care locuiește în localitatea La Romana, din provincia Alicante, cu aproximativ 2.700 de locuitori, drept principalul administrator al grupării. Adolescentul a fost arestat miercurea trecută, fiind acuzat de divulgarea secretelor și provocarea unor prejudicii informatice, potrivit celor două structuri de poliție.

Mama sa a fost, de asemenea, pusă sub acuzare pentru presupusa implicare în activitățile fiului său.

„Era principalul administrator al site-ului, care avea un dezvoltator pe dark web [partea ascunsă a internetului, care nu apare în motoarele de căutare tradiționale] și care controla infrastructura IT. Pe lângă atacurile proprii, închiriau platforma și unor terți”, au explicat surse din cadrul Diviziei de Investigații Criminale (DIC) a Mossos d'Esquadra.

O eroare minoră comisă în timpul atacului asupra companiei publice catalane le-a permis anchetatorilor să identifice o adresă IP care i-a condus până la locuința adolescentului din Alicante, unde acesta locuia împreună cu mama sa.

În paralel, Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile a confirmat identitatea presupusului lider al grupării cu ajutorul unei fotografii în care apărea o motocicletă viu colorată. Imaginea fusese asociată unui număr de telefon din Spania și unui cont de WhatsApp.

Fotografia fusese furnizată de FBI, care ancheta gruparea de infractori cibernetici în legătură cu atacuri comise în Puerto Rico.

Ar fi început activitatea infracțională la 12 ani

Anchetatorii consideră că adolescentul de 16 ani era liderul grupării de hackeri. „Este complet autodidact”, au subliniat surse apropiate anchetei.

Surse din poliție susțin că acesta ar fi început să se implice în infracțiuni informatice la vârsta de 12 ani, iar la 16 ani devenise deja un adevărat expert în domeniu.

Adolescentul nu frecventa școala și administra de acasă, din provincia Alicante, platforma folosită pentru lansarea atacurilor informatice în întreaga lume.

Deși își petrecea o mare parte din timp în fața calculatorului, anchetatorii susțin că stilul său de viață indica un nivel de prosperitate mult peste cel obișnuit pentru un adolescent de vârsta sa.

„Se lăuda prietenilor cu telefoane mobile, ceasuri și, mai ales, motociclete”, au afirmat surse apropiate anchetei.

Adolescentul a fost arestat de autoritățile spaniole
Adolescentul a fost arestat de autoritățile spaniole Foto: X / Guardia Civil

Peste 1.000 de atacuri informatice

Gruparea KillSec este considerată responsabilă pentru peste 1.000 de atacuri cibernetice la nivel mondial, dintre care cel puțin jumătate ar fi avut succes. În urma acestora, au fost afectate peste 280 de victime.

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Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată din cele trei persoane arestate în cadrul operațiunii internaționale. Principala lor metodă era identificarea vulnerabilităților din sistemele informatice ale organizațiilor, pentru a fura date stocate în cloud.

În cazul companiei publice catalane, suspecții au folosit un program de tip ransomware creat de ei. Acesta a blocat accesul la sistem, după care hackerii au solicitat o răscumpărare.

Sistemul companiei a fost blocat timp de două zile, iar guvernul catalan a estimat pierderile la aproximativ un milion de euro. Hackerii au furat și date, care au fost ulterior identificate de poliția germană pe servere aflate în cadrul unei alte anchete. Datele nu au fost însă făcute publice.

Compania publică din Catalonia nu a plătit pentru recuperarea informațiilor, în pofida amenințărilor lansate de infractorii cibernetici.

În Belgia, în schimb, o companie le-ar fi plătit hackerilor 800.000 de euro în criptomonede, potrivit unor surse din poliție.

„Nu ar trebui să plătești niciodată, pentru că nu există nicio garanție că îți vor debloca sistemul”, au insistat surse din cadrul poliției catalane.

Alte două persoane, arestate în Marea Britanie și România

Pe lângă adolescentul arestat în Alicante, alte două persoane au fost reținute, una în Marea Britanie și cealaltă în România.

În cadrul operațiunii au fost efectuate opt percheziții în Grecia, România, Marea Britanie și Spania. În Spania, Garda Civilă și Mossos d'Esquadra au descins la o locuință și la sediul unui hotel.

La operațiune au participat specialiști în combaterea criminalității informatice din alte cinci țări europene și din Statele Unite, precum și reprezentanți ai Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), ai Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și ai două companii private de securitate cibernetică.

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Operațiunea a fost coordonată de Biroul de Poliție Judiciară al landului Hamburg, Germania.

Hackerii foloseau inteligența artificială pentru a-și identifica victimele

Potrivit anchetei, gruparea era activă cel puțin din 2024 și folosea inteligența artificială pentru a identifica potențiale victime și pentru a-și îmbunătăți programele malware.

După ce obțineau acces la bazele de date ale companiilor și instituțiilor publice, hackerii copiau informațiile și le transferau către infrastructuri aflate sub controlul lor.

Ulterior, aceștia contactau victimele prin sisteme de mesagerie criptată și le amenințau că vor publica datele pe site-uri controlate de grupare dacă nu plăteau sume importante de bani.

În timpul anchetei, autoritățile au preluat controlul asupra a cinci servere folosite de KillSec pentru gestionarea activităților grupării și pentru stocarea a aproape 110 terabytes de date furate.

Au fost confiscate și site-urile operate de grupare, pe care hackerii publicau date despre companiile care refuzau să plătească sau își prezentau atacurile în fața altor infractori cibernetici.

În prezent, persoanele care încearcă să acceseze aceste site-uri sunt redirecționate automat către un mesaj care anunță că paginile au fost confiscate în baza unui ordin judecătoresc.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat o cantitate importantă de echipamente informatice, telefoane mobile și portofele pentru criptomonede, precum și sisteme de anonimizare și criptare folosite de grupare în activitățile infracționale.

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