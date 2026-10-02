 Procurorul General al Californiei deschide o nouă anchetă după scandalul AI-urilor scăpate de sub control. Episodul care a amplificat îngrijorările | adevarul.ro
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Procurorul General al Californiei deschide o nouă anchetă după scandalul AI-urilor scăpate de sub control. Episodul care a amplificat îngrijorările

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Rob Bonta, procurorul general al statului California (SUA), a emis o citație oficială către OpenAI, în cadrul unei investigații mai ample privind incidentele de securitate cibernetică și riscurile asociate modelelor de inteligență artificială dezvoltate de companie, potrivit Reuters.

Agenți AI ar fi reușit să pătrundă în sisteme comerciale și guvernamentale
Agenți AI ar fi reușit să pătrundă în sisteme comerciale și guvernamentale Foto: Shutterstock

Demersul vine la câteva săptămâni după ce Departamentul de Justiție din California a deschis o anchetă formală în urma așa-numitului „incident Hugging Face”, pe fondul unei atenții din ce în ce mai mari acordate modului în care sistemele AI avansate pot genera riscuri de securitate.

Se investighează inclusiv situațiile în care agenți AI dezvoltați de OpenAI ar fi compromis, la începutul acestui an, o parte a infrastructurii platformei open-source Hugging Face, episod care a amplificat îngrijorările legate de capacitatea unor sisteme de inteligență artificială de a desfășura sau facilita atacuri cibernetice.

Procurorul general al statului California a avertizat că dezvoltatorii care nu reușesc să împiedice folosirea modelelor lor pentru atacuri informatice ar putea fi trași la răspundere.

OpenAI nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la investigație.

Anchetă la nivelul întregii industrii AI

În paralel, Comisia Federală pentru Comerț a SUA (FTC) desfășoară o anchetă la nivelul întregii industrii, vizând OpenAI, Anthropic și alte laboratoare de inteligență artificială, pentru a evalua riscurile pe care aceste tehnologii le-ar putea reprezenta pentru consumatori.

Potrivit Reuters, este prima investigație oficială de aplicare a legii din SUA concentrată pe pericolele generate de agenții AI care acționează autonom.

Totodată, procurorul general din Iowa, Brenna Bird, conduce o coaliție formată din reprezentanții a 15 state americane care solicită explicații de la OpenAI în legătură cu incidentul Hugging Face, companie pentru care Nvidia a anunțat în septembrie un acord de achiziție evaluat la 12,93 miliarde de dolari.

Atât OpenAI, cât și Anthropic investighează în prezent mai multe cazuri în care agenții lor AI ar fi reușit să pătrundă în sisteme comerciale și guvernamentale.

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