 Radarul Armatei a detectat o țintă suspectă lângă România. Populația din Tulcea a primit mesaje RO-Alert | adevarul.ro
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Radarul Armatei a detectat o țintă suspectă lângă România. Populația din Tulcea a primit mesaje RO-Alert

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Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

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Foto: FB MAPN

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Apărării Naționale.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.30 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a precizat MApN.

Vineri, o dronă a fost detectată la 20 de kilometri de Galați

Amintim că vineri, 25 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o altă ţintă aeriană, la 20 kilometri Est de Galaţi. 

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Estul judeţului Galaţi şi Nordul județului Tulcea, iar la ora 03.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert. 

Alerta a încetat la 04.14, nefiind raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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