RO-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat o țintă aeriană în estul Ucrainei. Două F-18 spaniole, ridicate de la sol

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de marți spre miercuri, o țintă aeriană în estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

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„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, transmite MApN într-un comunicat.

În consecință, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.10.