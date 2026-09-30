 RO-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat o țintă aeriană în estul Ucrainei. Două F-18 spaniole, ridicate de la sol | adevarul.ro
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RO-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat o țintă aeriană în estul Ucrainei. Două F-18 spaniole, ridicate de la sol

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Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de marți spre miercuri, o țintă aeriană în estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Avioane de luptă americane F-18 FOTO Reuters
Foto: Reuters

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, transmite MApN într-un comunicat. 

În consecință, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.10.

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