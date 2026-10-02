Apa de la robinet este declarată potabilă, dar localnicii din Slobozia refuză să o bea: „Nu pot să-i condamn”

Locuitorii municipiului Slobozia continuă să evite apa de la robinet, deși autoritățile susțin că analizele indică faptul că aceasta se încadrează încă în parametrii de potabilitate.

Autoritățile spun că apa e potabilă, localnicii sunt sceptici Foto: Shutterstock

După aproape o lună și jumătate în care apa a avut frecvent o culoare modificată, mulți oameni spun că nu au încredere să o consume și preferă să cumpere apă îmbuteliată, potrivit Digi24.

Nemulțumirile sunt alimentate și de problemele persistente ale sistemului de canalizare. Din cauza avariilor de la stația de epurare a orașului, o parte din apele uzate ajung netratate în râul Ialomița, situație care a atras sancțiuni din partea autorităților de mediu.

Localnicii spun că aspectul maroniu al apei de la robinet le ridică semne de întrebare.

„Un pic mai închisă, mai spre ruginiu”, spune o femeie.

Alți oameni reclamă mirosurile neplăcute din zona stației de epurare și cer intervenția rapidă a autorităților.

Prefectul județului Ialomița, Mihai Andrei Tănăsescu, admite că populația rămâne sceptică, în ciuda rezultatelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică.

„Apa, conform ultimelor date de la DSP, este încă potabilă. Problema este la locuitori, care încă nu o consumă și nu pot să îi condamn”, a declarat Tănăsescu,

La rândul său, conducerea companiei de apă susține că instalațiile de tratare reușesc să mențină apa în limitele admise, însă avertizează că valorile sunt foarte aproape de pragurile maxime permise.

Pentru a asigura alimentarea cu apă a gospodăriilor, școlilor și Spitalului Județean Ialomița, autoritățile au decis prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile. În paralel, administrația locală caută surse de finanțare pentru modernizarea stației de epurare, o infrastructură construită în anii ’70 și afectată de numeroase defecțiuni.

Primarul municipiului Slobozia, Dănuț Alexandru Potor, estimează că reparațiile necesare depășesc câteva milioane de lei, costurile vizând atât partea mecanică a instalației, cât și componenta biologică.

Situația este complicată și de constatările inspectorilor de mediu, care au descoperit deversări de apă uzată în râul Ialomița. În urma controalelor, operatorul de apă a rămas fără autorizație și a fost amendat cu 200.000 de lei.