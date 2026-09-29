Țintă aeriană suspectă, detectată în nordul județului Tulcea. Populația a primit mesaje RO-Alert. Au fost ridicate avioane F‑18 spaniole

Ministerul Apărării Naționale anunță că, în noaptea de luni spre marți, radarele au identificat o posibilă țintă aeriană în apropierea localității Isaccea, la granița cu Ucraina. Populația a primit mesaje RO-Alert, iar două aeronave F‑18 aflate în serviciul de luptă au decolat pentru monitorizarea situației.

Foto: FB MApN

„În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN într-un comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a activat procedurile de alertare a populației.

La ora 01.51, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO‑Alert privind potențialul risc aerian.

Alerta a fost ridicată la ora 02.10.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național” a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit MApN, situația a fost monitorizată în permanență, iar măsurile au fost luate conform procedurilor standard de reacție la incidente aeriene în zona de frontieră.

Amintim că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de localitatea Chilia Veche, județul Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta în proximitatea frontierei fluviale, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului.

Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert și în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.