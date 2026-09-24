 Drona care a pătruns în spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Suceava. Imagini de la locul impactului | adevarul.ro
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Video Drona care a pătruns în spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Suceava. Imagini de la locul impactului

Război în Ucraina
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Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de marți spre miercuri, un grup de ținte aeriene care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Joi dimineață, o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, prin nordul județului Botoșani.

UPDATE 08.30 Drona s-a prăbușit în județul Suceava

Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a zburat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava. Potrivit MApN, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost înregistrate pagube materiale.

Echipele de intervenție au ajuns la locul prăbușirii, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. La fața locului nu a fost înregistrat niciun incendiu.

Pentru monitorizarea situației din zonă, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău.  

Echipele de intervenție au ajuns la locul prăbușirii.
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Echipele de intervenție au ajuns la locul prăbușirii. Foto: Facebook/Suceveanul

UPDATE 07.45 O nouă țintă aeriană, de această dată în județul Botoșani 

O țintă aeriană care evolua în apropierea graniței cu România a pătruns, joi dimineață, în spațiul aerian național, prin nordul județului Botoșani, informează Ministerul Apărării Naționale.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat ținta în timp ce aceasta se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei României, în zona de nord a județului Botoșani.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns ulterior în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani. În urma detectării țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava.

La ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert populației din zona vizată. 

UPDATE 06.30 Alerta a încetat

Alerta aeriană a încetat la ora 05.44.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, conform MApN.

Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, potrivit MApN.

La ora 04.41, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona vizată, nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Ministerul Apărării Naționale precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

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