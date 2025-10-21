search
Marți, 21 Octombrie 2025
Ironia deciziei CCR: judecătorii care au respins reforma indemnizațiilor magistraților, beneficiari ai unor pensii speciale uriașe

Publicat:

Valuri de reacții au apărut după ce CCR a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ – Secțiile Unite și a constatat că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională. Decizia a fost luată pe motive de formă, dar sunt tot mai multe voci care sesizează că, de fapt, judecătorii CCR nu au niciun interes să o declare constituțională nici pe fond.

CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. FOTO Inquam / Octav Ganea
CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. FOTO Inquam / Octav Ganea

După ce au amânat de două ori hotărârea, Judecătorii Curții Constituționale au anunțat luni că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului.

CCR a precizat în motivare că lipsa avizului CSM coroborat cu reașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție.  

Reacțiile nu au întârziat să apară. Președintele Nicușor Dan a promis redactarea unui nou text legislativ, care să corecteze o „prevedere anormală  – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”.

Alte voci din mediul public se așteaptă ca CCR să constate și pe fond că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională, dat fiind că o parte dintre judecătorii Curții Constituționale încasează, pe lângă salariu, și pensii speciale.

Judecătorul Bogdan Licu, de exemplu, a încasat anul trecut pensii de 383.000 lei, adică 32.050 lei lunar net, potrivit Știrilor ProTV. La aceste venituri se adaugă 405.000 de lei din salariul de la CCR, adică 33.750 lei pe lună net.

Un alt judecător al CCR, Gheorghe Stan, a primit în 2024 pensii cumulate de 287.572 lei, pe lângă suma de 67.060 provenită din restanțele pensiei de serviciu aferentei perioadei mai-august 2023. Pe lângă acestea sume, el a mai încasat anul trecut  și 473.540 lei, aproape 40.000 de lei lunar, salariu de la CCR, potrivit sursei citate.

Pe lista judecătorilor CCR care primesc pensie și salariu de la instanța constituțională se mai află și Mihaela Ciochină, care, anul trecut, a primit pensii care au însumat 417.000 lei, la care s-au adăugat și 180.000, bani care au reprezentat restanțe de la pensiile dintre septembrie 2022 și octombrie 2023. Mai mult, a mai primit și 413.745 lei, în jur de 34.000 de lei, indemnizație de la Curtea Constiuțională.

Nu în ultimul rând, printre judecătorii Curții care beneficiază de pensie de serviciu se numără Cristian Deliorga, care, anul trecut, a încasat din pensii și sume restante 825.973 lei, adică o medie de 68.831 lei în fiecare lună. Pe lângă aceste venituri, a încasat și 480.679 lei, aproximat 40.000 de lei în fiecare lună, salariul de la CCR.

