Reacția CSM după decizia CCR privind pensiile speciale

CSM a salutat decizia CCR care a declarat neconstituțională legea privind pensiile de serviciu, subliniind că lipsa avizului său a încălcat principiul cooperării loiale între puterile statului și rolul de garant al independenței justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, marți, că a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României, adoptată luni, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituţională în ansamblul său.

”Decizia instanţei de contencios constituţional, care a sancţionat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenţei justiţiei în arhitectura constituţională şi impune un dialog interinstituţional real şi onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea. În aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative şi al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenţei justiţiei şi a celorlalte valori constituţionale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiţie în interesul cetăţeanului”, a transmis CSM printr-un comunicat.

Instituția a adăugat că, ”în mod regretabil, aceste exigenţe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituţional, fapt ce a determinat intervenţia Curţii Constituţionale care, în mod firesc, a invalidat acest demers”.

”Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituţie, cât şi de reglementările internaţionale, Consiliul Superior al Magistraturii îşi manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluţiile potrivite pentru înlăturarea dificultăţilor reale din activitatea autorităţii judecătoreşti, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri”, a menționat instituţia.

Judecătorii de la Curtea Constituțională au decis, luni, că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, luni, 20 octombrie, au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului.

Ulterior, CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu. Curtea Constituțională a stabilit că, în cauza de față, „Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii”.